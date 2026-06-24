“Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”: Dấu ấn sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng đại hội mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Không gian triển lãm trở thành điểm gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khám phá những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm niềm tin, khát vọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lấy hình tượng chuyến tàu làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm tái hiện hành trình phát triển của các thế hệ thanh niên Việt Nam qua từng thời kỳ. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ không chỉ là những người đồng hành mà còn là lực lượng tiên phong tạo nên động lực chuyển động, đưa “con tàu” đất nước tiến về phía trước. Điểm xuất phát của hành trình là truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đích đến là khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, nơi thanh niên tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Lấy hình tượng chuyến tàu làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm tái hiện hành trình phát triển của các thế hệ thanh niên Việt Nam qua từng thời kỳ

Không gian triển lãm giới thiệu chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc; các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu cùng dấu ấn của nhiều thế hệ thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, triển lãm cũng khắc họa những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XII, từ công tác giáo dục, tuyên truyền đến các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Những hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác thanh niên quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được thể hiện bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động.

Ngoài không gian triển lãm chung, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các tổ chức thành viên và đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn cũng giới thiệu nhiều mô hình sáng tạo, sản phẩm tiêu biểu và thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, nơi đại biểu được trực tiếp tương tác với các sản phẩm khoa học, công nghệ hiện đại do thanh niên Việt Nam nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong thực tiễn. Các công nghệ như hệ thống nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh cùng các sản phẩm như máy in 3D, mô hình robot, hệ thống giám sát IoT, các mô hình ứng dụng trong giáo dục - đào tạo và nhiều nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên… mang đến những trải nghiệm mới mẻ, phản ánh tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong thời đại số.

Một không gian giàu cảm xúc khác là khu vực ký ức “Những câu chuyện thời hoa lửa”. Thông qua phim tư liệu, podcast, câu chuyện nhân chứng và hình ảnh lịch sử, khu vực này tái hiện những năm tháng hào hùng khi các thế hệ thanh niên sẵn sàng gác lại ước mơ riêng, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đây cũng là khoảng lắng để mỗi đại biểu thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, từ đó bồi đắp trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ tương tác cho phép các đại biểu trực tiếp gửi những thông điệp, kỳ vọng và lời chúc tới Đại hội.

Ngoài không gian triển lãm chung, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các tổ chức thành viên và đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn cũng giới thiệu nhiều mô hình sáng tạo, sản phẩm tiêu biểu và thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Các gian trưng bày phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Sự kết hợp giữa những giá trị lịch sử, thành tựu công nghệ và các hoạt động tương tác sáng tạo đã giúp triển lãm “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mà còn là hành trình truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.