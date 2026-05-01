Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

Nghĩa cử của chị Tỉnh không chỉ được chính quyền các cấp biểu dương mà đến nay vẫn tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, như một minh chứng xúc động nhất về tình yêu thương con người trong nhịp sống hối hả hôm nay.

Hơn 20 ngày sau khi trải qua đợt phẫu thuật và được điều trị tích cực tại bệnh viện tuyến Trung ương, chị Lường Thị Tỉnh đã được chuyển về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3, tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh

Cơn dông lốc dữ dội chiều hôm đó, chị Tỉnh vẫn nhớ rất rõ: "Có một cành cây to bằng bắp đùi đổ khiến hai cháu ngã xe luôn. Tôi vội vàng để xe vào một bên, rồi kéo cành cây ra khỏi chỗ hai cháu, để sang bên kia đường. Khi tôi kéo đến bên kia đường thì một cành cây đổ ụp vào tôi luôn".

Nhớ lại thời điểm đó, cháu Lường Thị Diệp, con gái chị Tỉnh đến giờ vẫn không cầm được nước mắt: "Lúc đấy mẹ em kiểu như hôn mê, cằm thì bị rách toạc ra. Đưa đến bệnh viện Việt Đức, lúc chụp xong, bác sĩ bảo là có khả năng bị vỡ đại tràng, khi mổ xong rồi thì bác sĩ bảo là bị vỡ ruột non"

Diệp thương mẹ hơn bao giờ hết, bởi bố em đã mất cách đây 10 năm, từ đó đến nay, một mình mẹ vất vả tần tảo nuôi 2 chị em. Và Diệp cũng vô cùng tự hào về hành động của mẹ: "Em rất thương mẹ nhưng em cũng rất tự hào về nghĩa cử của mẹ. Em mong mẹ nhanh chóng hồi phục để làm chỗ dựa cho 2 chị em em, bởi mẹ là điểm tựa của chúng em".

Chị Tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ người thân, xóm giềng và cộng đồng

Ông Lường Xuân Lôi, bố chồng chị Tỉnh những ngày này cũng đã nhẹ lòng hơn khi con dâu đang dần ổn định lại: "Hành động của con dâu tôi vừa qua giúp được hai đứa trẻ, bản thân tôi cũng rất cảm động. Con làm như thế là rất đúng".

Trân trọng nghĩa cử của chị Tỉnh, sau sự việc, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng bằng khen, UBND phường Nghĩa Lộ đã trao tặng giấy khen, biểu dương hành động dũng cảm của chị. Ông Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết: "Chị Tỉnh đã cứu hai em học sinh thoát khỏi tai nạn, không màng tính mạng, đây là một nghĩa cử cao đẹp, đáng được trân trọng trong cuộc sống".

Cháu Lường Thị Diệp mong mẹ nhanh chóng bình phục

Những ngày này, tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, chị Tỉnh còn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của một số tổ chức và cộng đồng. Những sự quan tâm, sẻ chia này giúp chị Tỉnh có thêm điều kiện để điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

Được biết, trong quá trình nằm điều tại Bệnh viện Việt Đức, gia đình chị Tỉnh cũng đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm. Chị Tỉnh biết ơn những sự trợ giúp kịp thời và nghĩa tình ấy, nhưng chị chỉ xin nhận đủ tiền để điều trị, vì chị thấy còn nhiều bệnh nhân khác khó khăn hơn mình.

Chị Tỉnh cho biết, mong muốn lớn nhất của chị lúc này là sớm ổn định sức khỏe để có thể trở về với công việc quen thuộc hàng ngày và chăm lo cho các con và gia đình.