Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

Thứ Sáu, 06:13, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh - nữ công nhân môi trường, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai vì dũng cảm cứu hai em học sinh trong cơn dông lốc lớn, xảy ra trên địa bàn vào ngày 29/3/2026.

 

Nghĩa cử của chị Tỉnh không chỉ được chính quyền các cấp biểu dương mà đến nay vẫn tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, như một minh chứng xúc động nhất về tình yêu thương con người trong nhịp sống hối hả hôm nay.

Hơn 20 ngày sau khi trải qua đợt phẫu thuật và được điều trị tích cực tại bệnh viện tuyến Trung ương, chị Lường Thị Tỉnh đã được chuyển về tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3, tỉnh Lào Cai.

chuyen ve nu cong nhan cuu nguoi trong dong loc hinh anh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh

Cơn dông lốc dữ dội chiều hôm đó, chị Tỉnh vẫn nhớ rất rõ: "Có một cành cây to bằng bắp đùi đổ khiến hai cháu ngã xe luôn. Tôi vội vàng để xe vào một bên, rồi kéo cành cây ra khỏi chỗ hai cháu, để sang bên kia đường. Khi tôi kéo đến bên kia đường thì một cành cây đổ ụp vào tôi luôn".

Nhớ lại thời điểm đó, cháu Lường Thị Diệp, con gái chị Tỉnh đến giờ vẫn không cầm được nước mắt: "Lúc đấy mẹ em kiểu như hôn mê, cằm thì bị rách toạc ra. Đưa đến bệnh viện Việt Đức, lúc chụp xong, bác sĩ bảo là có khả năng bị vỡ đại tràng, khi mổ xong rồi thì bác sĩ bảo là bị vỡ ruột non"

Diệp thương mẹ hơn bao giờ hết, bởi bố em đã mất cách đây 10 năm, từ đó đến nay, một mình mẹ vất vả tần tảo nuôi 2 chị em. Và Diệp cũng vô cùng tự hào về hành động của mẹ: "Em rất thương mẹ nhưng em cũng rất tự hào về nghĩa cử của mẹ. Em mong mẹ nhanh chóng hồi phục để làm chỗ dựa cho 2 chị em em, bởi mẹ là điểm tựa của chúng em".

chuyen ve nu cong nhan cuu nguoi trong dong loc hinh anh 2
Chị Tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ người thân, xóm giềng và cộng đồng

Ông Lường Xuân Lôi, bố chồng chị Tỉnh những ngày này cũng đã nhẹ lòng hơn khi con dâu đang dần ổn định lại: "Hành động của con dâu tôi vừa qua giúp được hai đứa trẻ, bản thân tôi cũng rất cảm động. Con làm như thế là rất đúng".

Trân trọng nghĩa cử của chị Tỉnh, sau sự việc, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng bằng khen, UBND phường Nghĩa Lộ đã trao tặng giấy khen, biểu dương hành động dũng cảm của chị. Ông Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết: "Chị Tỉnh đã cứu hai em học sinh thoát khỏi tai nạn, không màng tính mạng, đây là một nghĩa cử cao đẹp, đáng được trân trọng trong cuộc sống".

chuyen ve nu cong nhan cuu nguoi trong dong loc hinh anh 3
Cháu Lường Thị Diệp mong mẹ nhanh chóng bình phục

Những ngày này, tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, chị Tỉnh còn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của một số tổ chức và cộng đồng. Những sự quan tâm, sẻ chia này giúp chị Tỉnh có thêm điều kiện để điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

Được biết, trong quá trình nằm điều tại Bệnh viện Việt Đức, gia đình chị Tỉnh cũng đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm. Chị Tỉnh biết ơn những sự trợ giúp kịp thời và nghĩa tình ấy, nhưng chị chỉ xin nhận đủ tiền để điều trị, vì chị thấy còn nhiều bệnh nhân khác khó khăn hơn mình. 

Chị Tỉnh cho biết, mong muốn lớn nhất của chị lúc này là sớm ổn định sức khỏe để có thể trở về với công việc quen thuộc hàng ngày và chăm lo cho các con và gia đình.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Tag: Lường Thị Tỉnh cứu người gặp nạn nghĩa cử cao đẹp dông lốc tai nạn Bệnh viện Việt Đức điều trị Lào Cai tấm gương dũng cảm lan tỏa yêu thương UBND tỉnh khen thưởng hoàn cảnh khó khăn
Khen thưởng lực lượng cứu nạn tìm thấy nam sinh kiệt sức ở Tam Đảo

VOV.VN - UBND xã Đạo Trù quyết định khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn nam sinh mất tích tại khu vực rừng núi Tam Đảo, sau chiến dịch xuyên đêm huy động hàng trăm người tham gia.

Tặng bằng khen cho những tấm gương dũng cảm lao vào dòng lũ cứu dân

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh đã được Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Gia Lai và ông Trần Công Thành được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen vì tinh thần quả cảm cứu trợ người dân trong đợt mưa lũ lịch sử.

Tặng bằng khen cho nông dân cứu 3 em nhỏ khỏi lũ cuốn bằng máy bay không người lái

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định tặng bằng khen cho ông Trần Văn Nghĩa, một nông dân trú tại tổ 10, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ bằng máy bay không người lái.

