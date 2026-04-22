Cải chính

Khen thưởng lực lượng cứu nạn tìm thấy nam sinh kiệt sức ở Tam Đảo

Thứ Tư, 12:19, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Đạo Trù quyết định khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn nam sinh mất tích tại khu vực rừng núi Tam Đảo, sau chiến dịch xuyên đêm huy động hàng trăm người tham gia.

Theo quyết định khen thưởng, hai tập thể được biểu dương gồm cán bộ, nhân dân thôn Đồng Quạ và thôn Vĩnh Ninh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạo Trù cũng đề xuất cấp trên xem xét khen thưởng thêm các tập thể trực tiếp tham gia chỉ huy, phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

khen thuong luc luong cuu nan tim thay nam sinh kiet suc o tam Dao hinh anh 1
Thượng tá Phan Văn Thực cùng lực lượng chức hỏi thăm tình hình nam sinh Tuấn Anh.

Trong danh sách 20 cá nhân được khen thưởng có nhiều người thuộc lực lượng nòng cốt như ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù; Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an xã; ông Đỗ Văn Dũng, Phó Trạm trưởng Kiểm lâm cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm viên và người dân địa phương trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Ngoài lực lượng chức năng, một số tình nguyện viên tích cực cũng được ghi nhận, trong đó có ông Phạm Trung Dũng, ông Nguyễn Thế Tài, bà Cù Thị Trang (nhóm S Trek Việt Nam) và ông Vũ Hoàng Nam (Tam Đảo Trekking).

Chính quyền xã Đạo Trù cho biết đang tiếp tục rà soát danh sách để khen thưởng bổ sung, đặc biệt đối với các đội nhóm tình nguyện, đồng thời đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ xem xét khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong chiến dịch cứu nạn.

Trước đó, chiều 19/4, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm bạn đi leo núi tại khu vực rừng Tam Đảo nhưng không quay trở lại và mất liên lạc. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình và nhóm bạn trình báo chính quyền địa phương.

khen thuong luc luong cuu nan tim thay nam sinh kiet suc o tam Dao hinh anh 2
Chính quyền xã Đạo Trù tiếp tục rà soát danh sách khen thưởng, đặc biệt với các đội nhóm tình nguyện, đồng thời đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng đối với cá nhân, tập thể.

Ngay trong đêm, trung tâm chỉ huy tìm kiếm được thiết lập tại chân núi, huy động hàng trăm người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia tìm kiếm.

Thông tin vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều nhóm trekking, vận động viên chạy địa hình từ Hà Nội và các tỉnh lân cận chủ động lên đường hỗ trợ xuyên đêm.

Theo Thượng tá Phan Văn Thực, riêng lực lượng quân sự đã huy động khoảng 10 người trong ban chỉ huy, 96 dân quân và hơn 100 người phối hợp tham gia. Từ trung tâm chỉ huy, 8 tổ tìm kiếm được thành lập, phân chia từng khu vực, triển khai phương án tìm kiếm cuốn chiếu và liên tục báo cáo qua bộ đàm để tránh chồng chéo.

“Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần của các nhóm trekking, vận động viên leo núi. Ngay khi có thông tin, nhiều người từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ... đã chủ động liên hệ xin tham gia và đi xuyên đêm để hỗ trợ”, Thượng tá Phan Văn Thực cho biết.

Không chỉ trực tiếp tham gia tìm kiếm, người dân địa phương còn hỗ trợ hậu cần, cung cấp nước uống, lương thực tại chân núi. Một số nhóm tình nguyện sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, trong khi lực lượng công an triển khai thêm thiết bị hỗ trợ rà soát trong điều kiện địa hình hiểm trở, phức tạp.

Đến sáng 20/4, nam sinh được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng an toàn, khép lại chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều giờ.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
