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Clip kẻ cướp giật bằng được dây chuyền của người phụ nữ ngay trước cửa nhà trọ

Thứ Hai, 16:00, 22/06/2026
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Đang dừng xe trước cổng nhà trọ, người phụ nữ ở Tây Ninh bị hai tên cướp áp sát, giật dây chuyền bất chấp người này chống cự.

Ngày 22/6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống cướp giật vô cùng manh động xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 17/6 tại khu vực đường 25A1, thuộc Khu công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

clip ke cuop giat bang duoc day chuyen cua nguoi phu nu ngay truoc cua nha tro hinh anh 1
Người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền ở Tây Ninh. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, một người phụ nữ đang dừng xe máy trước cửa nhà trọ. Đúng lúc này, hai đối tượng chở nhau trên một xe máy bất ngờ áp sát người phụ nữ từ phía sau.

Tiếp đó, tên ngồi phía sau rướn người, ra tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Cú giật mạnh khiến nạn nhân và chiếc xe máy ngã xuống đường.

Dù người phụ nữ la hét và chống cự, đối tượng vẫn hung hãn giật bằng được sợi dây chuyền rồi nhanh chóng nhảy lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Anh L.Ph. (chồng của nạn nhân) cho biết, hai đối tượng này dường như đã bám đuôi, theo dõi vợ anh từ trước. Chúng đợi đến khi vợ anh về đến cửa nhà trọ và tranh thủ lúc vắng người mới gây án. Anh Ph. đã đưa vợ đến cơ quan công an để trình báo vụ cướp.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

 
Theo Tuấn Kiệt/Vietnam Net
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