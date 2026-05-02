  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ đối tượng có 8 tiền án, tiền sự tiếp tục cướp giật tài sản

Thứ Bảy, 19:57, 02/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại khối Yên Giang, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Mặc dù đã có 8 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, song Nguyễn Văn Dũng không tu chí mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng và tang vật (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 28/4/2026, tại một ki-ốt ở khối Hồng Vinh, phường Trường Vinh, đối tượng đã cướp giật 1 túi xách của một người phụ nữ đang mua hàng. Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng cùng 5,5 triệu đồng tiền mặt.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực Chợ Vinh - nơi đông người qua lại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trường Vinh đã đồng chủ trì, nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, làm rõ.

Quá trình truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn do hiện trường không có camera an ninh, vụ việc diễn ra nhanh nên bị hại và người chứng kiến không nhận diện rõ đặc điểm của đối tượng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 1 ngày tiếp nhận tin báo, vào khoảng 15 giờ ngày 29/4/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng về hành vi cướp giật tài sản.

Được biết, đối tượng nghiện ma túy, không có nơi cư trú rõ ràng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản khi có mặt tại những nơi đông người; khi xảy ra vụ việc cần ghi nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, biển số xe, đồng thời tri hô để mọi người hỗ trợ và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Bá Thăng/VOV.VN
Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2 ở Đồng Tháp

VOV.VN - Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Cang (sinh 1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp)  về hành vi cướp tài sản và đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

VOV.VN - Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1991, thường trú tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp tài sản người đi đường

VOV.VN - Từ ngày 4 - 12/4, các đối tượng sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

