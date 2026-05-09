Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 6 giờ tiếp nhận tin báo

Thứ Bảy, 20:10, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Bãi Cháy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 15h30 ngày 3/5/2026, Công an phường Bãi Cháy tiếp nhận tin báo của cháu Đ.H.T. (SN 2010, trú tại khu 3, phường Bãi Cháy) về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo, khi cháu T. cùng bạn ngồi chơi tại ghế đá trên vỉa hè, để một điện thoại di động Iphone 12 màu xanh ngọc trên mặt bàn. Bất ngờ một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Wave màu đen áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

bat giu doi tuong cuop giat tai san sau 6 gio tiep nhan tin bao hinh anh 1
Đối tượng Lê Văn Tuấn tại thời điểm thực nghiệm hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai lực lượng truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn (SN 1981, trú tại tổ 6, khu 3, phường Bãi Cháy). Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi chiếc điện thoại bị cướp giật. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng chỉ sau 6 giờ đồng hồ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho Nhân dân và du khách./.

CTV/VOV-Đông Bắc
Tag: Bắt đối tượng cướp tài sản Công an tỉnh Quảng Ninh Công an phường Bãi Cháy
Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài
Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Nóng 24h ngày 3/5: Giả mua vàng rồi cướp và dùng dao tẩu thoát
Nóng 24h ngày 3/5: Giả mua vàng rồi cướp và dùng dao tẩu thoát

VOV.VN - Một phụ nữ giả mua vàng rồi cướp 2 nhẫn trị giá hơn 150 triệu đồng tại tiệm vàng ở Hà Tĩnh, đồng phạm bên ngoài dùng dao tấn công chủ tiệm để giải vây. Sau 8 giờ truy xét, công an đã bắt giữ hai nghi phạm khi đang bỏ trốn.

Bắt giữ đối tượng có 8 tiền án, tiền sự tiếp tục cướp giật tài sản
Bắt giữ đối tượng có 8 tiền án, tiền sự tiếp tục cướp giật tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại khối Yên Giang, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

