Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 6 giờ tiếp nhận tin báo

Khoảng 15h30 ngày 3/5/2026, Công an phường Bãi Cháy tiếp nhận tin báo của cháu Đ.H.T. (SN 2010, trú tại khu 3, phường Bãi Cháy) về việc bị cướp giật tài sản. Theo trình báo, khi cháu T. cùng bạn ngồi chơi tại ghế đá trên vỉa hè, để một điện thoại di động Iphone 12 màu xanh ngọc trên mặt bàn. Bất ngờ một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Wave màu đen áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Lê Văn Tuấn tại thời điểm thực nghiệm hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai lực lượng truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn (SN 1981, trú tại tổ 6, khu 3, phường Bãi Cháy). Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi chiếc điện thoại bị cướp giật. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng chỉ sau 6 giờ đồng hồ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho Nhân dân và du khách./.