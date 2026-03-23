Cô dâu Lào hát tiếng Việt tặng chú rể, quan khách ngỡ ngàng vì quá hay

Nounnapha (SN 1996, hiện sống tại thủ đô Viêng Chăn, Lào) từng có 6 năm sống và học tập tại Việt Nam. Cô học ngành Kế toán của một trường đại học ở Thái Nguyên. Năm 2020, Nounnapha về nước và làm việc trong quân đội.

Anh Vilasuk – chồng của Nounnapha (hiện làm việc tại chi nhánh của một ngân hàng Việt Nam tại Lào) cũng từng có thời gian học tập tại Việt Nam. Hai vợ chồng đều có ấn tượng tốt đẹp về con người, văn hóa nơi đây.

Vợ chồng Nounnapha từng sống và học tập tại Việt Nam nhiều năm

“Nhiều năm sống và học tập ở Việt Nam, chúng tôi cảm nhận rõ sự thân thiện của người Việt. Chúng tôi được thầy cô giáo, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình, người dân Việt Nam chân thành và hiếu khách.

Những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời gian học tập tại đây khiến tình cảm chúng tôi dành cho Việt Nam ngày càng sâu sắc. Với chúng tôi, Việt Nam không chỉ là nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp của hai vợ chồng”, Nounnapha chia sẻ.

Cô gái Lào tâm sự, ngày mới sang Việt Nam, cô hào hứng học tiếng Việt. Thời gian đầu, việc học tiếng Việt với Nounnapha rất khó khăn vì ngôn ngữ này có thanh, dấu và mang nhiều tầng ý nghĩa.

Tuy nhiên, sau 1 năm kiên trì, Nounnapha cảm nhận được sự giàu và đẹp của tiếng Việt nên rất yêu thích ngôn ngữ này.

Đó cũng là lý do cô quyết định hát một ca khúc bằng tiếng Việt dành tặng chú rể cũng như quan khách có mặt tại hôn lễ được tổ chức tại Viêng Chăn vào ngày 20/2 vừa qua.

“Hôn lễ là sự kiện đặc biệt của chúng tôi, tôi muốn tặng chồng món quà ý nghĩa bằng cách tự thể hiện một ca khúc bằng tiếng Việt, dù không biết người xung quanh nghe có hiểu hay không.

Không ngờ, quan khách đã để ý và chúc mừng chúng tôi rất nhiều”, Nounnapha cười chia sẻ.

Nounnapha đã chọn ca khúc “Hơn cả yêu” với giai điệu ngọt ngào cùng lời ca ý nghĩa, thể hiện tình yêu sâu đậm với chàng trai mình chọn làm chồng.

Vì không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Nounnapha quyết định thu âm trước để yên tâm hơn. Trong hôn lễ, cô vẫn cầm micro hát theo giai điệu và được chú rể cầm tay dìu đỡ nhảy theo điệu nhạc.

“Chồng tôi rất vui và bất ngờ. Quan khách cũng ngạc nhiên khi có tiết mục đặc biệt này trong hôn lễ. Mọi người khen tôi hát hay, những người hiểu tiếng Việt thì nhận xét bài hát rất ý nghĩa. Bản thân tôi thấy lâng lâng hạnh phúc trong khoảnh khắc đó”, Nounnapha chia sẻ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô dâu Lào hát ca khúc “Hơn cả yêu” tặng chú rể trong ngày cưới thu hút 3,7 triệu lượt xem và gần 200 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận tán thưởng.

Nounnapha và Vilasuk quen nhau vào năm 2021, khi cả hai đã về Lào sinh sống. Nounnapha chia sẻ, tình yêu của cô đặc biệt ở chỗ “cực kỳ ổn định”. Ở bên cạnh Vilasuk, cô có thể im lặng cả ngày mà vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc.

Nounnapha cảm nhận được sự chân thành của Vilasuk qua cách anh lo lắng, chăm sóc cho cô lúc ốm đau, cách anh trân trọng cuộc sống gia đình. Cô nhận ra “không nên tìm người giỏi nhất mà chỉ nên tìm người phù hợp với mình nhất để có thể ở bên nhau dài lâu”.

Và khi tìm ra người phù hợp, cô quyết định kết hôn, cùng họ vun đắp tổ ấm hạnh phúc.