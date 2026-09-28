Cô giáo bị xe tải cán khi cứu học sinh được trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Ngày 28/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ông Hồ Phúc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên Chi đoàn, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Tại buổi trao tặng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An thăm hỏi, động viên cô Hiền sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sức khỏe.

Theo Tỉnh đoàn Nghệ An, hành động của cô giáo Hoàng Thị Hiền thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của người giáo viên, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sống đẹp và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Chiều 28/8, bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp tại điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn. Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường đúng lúc xe tải đang đi tới.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao tới, ôm và đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm. Học sinh được an toàn, còn cô Hiền bị xe tải cán qua chân.

Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, các đầu ngón chân xẹp, lạnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, song chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện chăm sóc cô.