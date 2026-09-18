Cô giáo cứu bé 2 tuổi xúc động khi biết tin được trao Huân chương Dũng cảm

Gia đình tự hào về em

Đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cô giáo Hoàng Thị Hiền (SN 1994, trú xã Nghĩa Hành, Nghệ An) xúc động khi biết mình được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm vì hành động cứu một bé 2 tuổi.

Thông tin về phần thưởng cao quý được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định trao tặng đã mang đến niềm vui lớn cho cô Hiền và gia đình giữa thời điểm nữ giáo viên vẫn đang phải tiếp tục điều trị sau tai nạn.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, động viên cô Hiền

Chị Hoàng Thị Thắm, người đang chăm sóc em gái tại bệnh viện, cho biết cả gia đình đều vui mừng khi hay tin. “Hôm qua nghe tin, em gái rất vui và xúc động. Bản thân tôi cũng thấy vui, tự hào về em. Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, chia sẻ với em”, chị Thắm nói.

Tuy nhiên, hành trình hồi phục của cô Hiền vẫn còn dài. Kể từ khi gặp nạn, nữ giáo viên đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và dự kiến còn phải tiếp tục điều trị, phẫu thuật nhiều lần.

Những ngày gần đây, tình trạng đau đớn khiến sức khỏe của cô giảm sút. “Mấy hôm nay em đau không ăn, không ngủ được nên sức khoẻ có giảm sút. Hàng ngày em phải tiêm, truyền mấy liều thuốc giảm đau. Thương em lắm”, chị Thắm chia sẻ.

Hiện các bác sĩ vẫn theo dõi vết thương sau khi cắt một chân và những tổn thương ở chân còn lại của cô Hiền.

10 năm gắn bó với nghề giáo

Theo bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, cô Hoàng Thị Hiền đã có khoảng 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong quá trình công tác, cô được đồng nghiệp nhận xét là tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và có trách nhiệm với công việc.

Cô Hiền bắt đầu công tác từ năm 2018 theo diện hợp đồng của huyện cũ. Đến năm 2023, cô được tuyển dụng vào biên chế. Trong những năm đứng lớp, nữ giáo viên 4 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 5 lần có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Tháng 2/2026, cô được kết nạp vào Đảng.

Ở trường, cô được đánh giá là người chăm chỉ, có năng lực chuyên môn, làm việc chỉn chu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với phụ huynh, cô gần gũi, được yêu quý; các hoạt động tuyên truyền, vận động của lớp và nhà trường thường nhận được sự đồng thuận.

“Cô Hiền là giáo viên được đồng nghiệp và phụ huynh thương yêu. Việc cô làm để cứu cháu bé là một hành động rất đẹp, dũng cảm”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành nói.

Cô Hiền có 4 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 5 lần có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở

Theo bà Hiền, hoàn cảnh gia đình cô giáo Hoàng Thị Hiền hiện rất khó khăn. Nữ giáo viên là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ. Từ khi tai nạn xảy ra, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ cô trong quá trình điều trị.

Không chỉ lo về sức khỏe, gia đình và đồng nghiệp cũng quan tâm đến tâm lý của cô Hiền sau tai nạn. Phía nhà trường cho biết sẽ tạo điều kiện để nữ giáo viên tiếp tục gắn bó với công việc sau khi sức khỏe ổn định.

Tùy tình trạng thực tế, cô Hiền có thể được bố trí làm giáo viên phụ đứng lớp hoặc chuyển sang một số công việc văn phòng, hành chính, văn thư.

“Điều quan trọng là tạo cho cô có công việc, có niềm vui và tiếp tục được gắn bó với môi trường giáo dục”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành chia sẻ.

Chạy theo cứu trẻ rồi gặp tai nạn

Trước đó như VOV.VN đưa tin, chiều 28/8, trong giờ đón trẻ, khi thấy một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra khỏi cổng trường, đúng lúc một chiếc ô tô đang lao tới, chị lập tức lao ra cứu cháu.

Không kịp suy nghĩ, chị ôm chặt lấy đứa trẻ và cố đưa cháu vào phía trong cổng trường. Chiếc xe cán qua hai chân, khiến chị bị thương nặng. Dù đau đớn, chị vẫn cố giữ chặt đứa bé cho đến khi cháu được an toàn. Sau đó, chị lịm đi.

2 con nhỏ của cô Hiền đang ở cùng ông bà ngoại

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế ở Tân Kỳ, chị được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do hai bàn chân bị tổn thương nghiêm trọng, chị tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Sau tai nạn, cô Hiền được những người xung quanh sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Do vết thương bị hoại tử, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt một chân của cô.

Phần thưởng Huân chương Dũng cảm được trao tặng trong thời gian cô Hiền vẫn đang điều trị trở thành sự ghi nhận đối với hành động cứu người của nữ giáo viên, đồng thời là nguồn động viên đối với cô và gia đình trong chặng đường hồi phục phía trước.