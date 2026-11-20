Tối tối, nhà văn hóa thôn Thùng, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai lại rộn tiếng nói cười. Lớp xóa mù chữ ở đây có 30 học viên người Mông, người Dao, người trẻ nhất 28 tuổi, người lớn nhất 59. Phần đông đã ngoài bốn mươi, nhiều người đã lên chức bà.

Lớp xóa mù chữ có những học trò lên chức bà

Người đứng lớp là cô giáo Trương Thị Tình, sinh năm 1980. Có học trò chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng vẫn quen xưng "bà" với cô giáo.

"Học viên hay xưng bà, xưng chị với cô giáo. Có khi tuổi chỉ hơn cô một chút thôi, nhưng ở trong làng, cứ lên chức bà là xưng bà rồi. Cũng ngang tuổi nhau, nhưng đều xưng bà với cô giáo hết. Không sao cả, đấy là cách xưng hô dân dã, mình cũng hòa đồng với mọi người", cô Tình cười.

Toàn cảnh một buổi học của lớp xóa mù chữ thôn Thùng, xã Bảo Hà.

Cô Tình là giáo viên tiểu học. Những năm được cử ra phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng của xã, cô đã nhiều lần đi vận động bà con đi học. Nhưng tự mình đứng một lớp xóa mù chữ thì đây là lần đầu. Ngày nhận lớp, cô vẫn nhớ những câu trả lời đầu tiên của học trò.

"Khi mới nhận lớp, hỏi gì nhiều chị em cũng 'chi pâu'. Cô giáo chỉ cười, rồi hỏi có đi học không bằng chút tiếng Mông. Đến khi mở lớp, nhận thức và sự nhiệt tình của mọi người thì ngoài sức tưởng tượng của cô giáo", cô Tình kể. Lớp có cả người Mông, người Dao, nhiều người chưa nói sõi tiếng phổ thông. "Chi pâu", tiếng Mông nghĩa là "không biết". Từ những tiếng "không biết" ấy, lớp xóa mù chữ thôn Thùng bắt đầu từ cuối tháng 3/2026.

Dạy xóa mù chữ ngoài giờ, cầm tay từng nét chữ

Lớp học sáng đèn trong đêm tại nhà văn hóa thôn Thùng.

Ban ngày, cô Tình vẫn dạy đủ số tiết theo định mức ở trường. Tối đến, cô lại lên lớp, từ khoảng 7 giờ tối đến gần 10 giờ đêm. Một khóa xóa mù chữ có 1.005 tiết học, kéo dài khoảng 10 tháng, tất cả đều nằm ngoài giờ dạy chính khóa. Lớp đông, mỗi người một tiếng nói, cô sắm thêm chiếc loa trợ giảng để cả lớp nghe rõ, đọc theo. Có những ngày, chính học trò gọi cô đến lớp.

"Có những buổi thứ Bảy, Chủ nhật trời mưa, các cô, các chị, các em không đi làm được, học viên lại gọi điện cho cô, muốn hôm nay cô phải đến lớp, thứ nhất là để học, thứ hai là để cùng tập văn nghệ", cô Tình chia sẻ.

Cô giáo Trương Thị Tình hướng dẫn học viên người Mông tập viết.

Đi giữa các dãy bàn, cô nhẹ nhàng động viên những học viên còn ngại vì chữ mình chưa đẹp: "Xấu thì mình tập cơ mà, không xấu đâu. Ban đầu mình viết chưa đẹp, nhưng viết nhiều đi, viết dần dần thì chữ sẽ đẹp lên".

Học viên người Dao gần 60 tuổi lên bảng đọc bài.

Chị Bàn Thị Mấy, người Dao, năm nay 53 tuổi, lần đầu cầm bút ở chính lớp xóa mù chữ này. Chị kể: "Lúc đầu mình không biết, không hiểu, cầm bút nó run, không viết được, cô giáo phải cầm tay mình viết. Bởi vì xưa mình chỉ cầm cán cào, cán cuốc thôi. Cô giáo dạy rất nhiệt tình, dạy từng nét, nắn nót từng chữ, dạy đi dạy lại những chữ cái".

Đôi bàn tay quen cầm cuốc nay nắn nót từng dòng chữ.

Điểm 10 cho sự cố gắng ở lớp xóa mù chữ thôn Thùng

Ở lớp học này, cô Tình có một cách chấm điểm của riêng mình. "Mỗi khi học viên tiến bộ một chút, cô giáo thường có câu vui là tặng điểm 10. Nhưng điểm 10 ấy là điểm 10 cho sự cố gắng của học viên", cô Tình nói rồi bật cười.

Tết Trung thu vừa rồi, cô Tình trích một phần tiền lương để tổ chức cho học viên lớp xóa mù chữ một đêm vui. Lúc học trò nản, muốn bỏ, cô hứa đùa: cứ học thêm mấy tháng nữa, cô dạy được thì cả lớp phải khao cô một bữa.

Chỉ còn ít tuần nữa, lớp học sẽ khép lại giai đoạn 1, gồm 3 kỳ học với kiến thức tương đương lớp 3. Lớp vẫn giữ đủ 30 học viên, không ai bỏ dở. Những lớp học đêm như ở thôn Thùng đang góp phần cùng Lào Cai duy trì kết quả xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như nhiều lớp xóa mù chữ ở vùng cao khác trên cả nước.

Một học viên cùng con gái nhỏ đọc bài tại lớp xóa mù chữ.

Tối hôm ấy, bài đọc của cả lớp khép lại bằng câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn", nghe như lời những học trò lên chức bà gửi tới cô giáo của mình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.