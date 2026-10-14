Thái Nguyên hỗ trợ 2 triệu đồng/người học hoàn thành giai đoạn xóa mù chữ

Chính sách HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 6.000 người với tổng kinh phí 12 tỷ đồng, vừa tạo động lực cho người học, vừa góp phần nâng cao dân trí tại các địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức hỗ trợ được áp dụng đối với người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Người học được nhận hỗ trợ sau khi được đánh giá hoàn thành một giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ.

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Trước đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 189 lớp xóa mù chữ với 3.137 học viên. Ngày 9/2/2026, tỉnh công nhận 92 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2025. Trong năm 2026, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức 3 lớp xóa mù chữ mức độ 1 với 47 học viên. Tuy nhiên, công tác xóa mù chữ vẫn gặp khó khăn do kinh phí hạn chế, địa bàn vùng sâu, vùng xa rộng, giao thông đi lại khó khăn. Người chưa biết chữ phân bố rải rác, khác nhau về độ tuổi, trình độ nhận thức và điều kiện sinh hoạt, gây trở ngại cho việc vận động, tổ chức lớp học.

Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong việc xoá mù chữ cho người dân vùng cao

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 8 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, có các nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong các dự án phát triển sản xuất và chính sách hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.

Hàng ngàn người dân đã được xoá mù chữ trong thời gian qua

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thông qua nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án phải thu hồi đất. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV cũng được thông qua tại kỳ họp.