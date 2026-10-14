English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên hỗ trợ 2 triệu đồng/người học hoàn thành giai đoạn xóa mù chữ

Thứ Tư, 19:01, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN- HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 2 triệu đồng/người tham gia học xóa mù chữ sau khi hoàn thành một giai đoạn của chương trình. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức ngày 14/10.

Chính sách HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 6.000 người với tổng kinh phí 12 tỷ đồng, vừa tạo động lực cho người học, vừa góp phần nâng cao dân trí tại các địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức hỗ trợ được áp dụng đối với người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Người học được nhận hỗ trợ sau khi được đánh giá hoàn thành một giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ.

thai nguyen ho tro 2 trieu dong nguoi hoc hoan thanh giai doan xoa mu chu hinh anh 1
Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Trước đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 189 lớp xóa mù chữ với 3.137 học viên. Ngày 9/2/2026, tỉnh công nhận 92 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2025. Trong năm 2026, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức 3 lớp xóa mù chữ mức độ 1 với 47 học viên. Tuy nhiên, công tác xóa mù chữ vẫn gặp khó khăn do kinh phí hạn chế, địa bàn vùng sâu, vùng xa rộng, giao thông đi lại khó khăn. Người chưa biết chữ phân bố rải rác, khác nhau về độ tuổi, trình độ nhận thức và điều kiện sinh hoạt, gây trở ngại cho việc vận động, tổ chức lớp học.

thai nguyen ho tro 2 trieu dong nguoi hoc hoan thanh giai doan xoa mu chu hinh anh 2
Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong việc xoá mù chữ cho người dân vùng cao

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 8 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, có các nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; quy định định mức hỗ trợ chi phí sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong các dự án phát triển sản xuất và chính sách hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. 

thai nguyen ho tro 2 trieu dong nguoi hoc hoan thanh giai doan xoa mu chu hinh anh 3
Hàng ngàn người dân đã được xoá mù chữ trong thời gian qua

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thông qua nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án phải thu hồi đất. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV cũng được thông qua tại kỳ họp.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10
Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10

VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10/2026, tỉnh Thái Nguyên triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, dự kiến trên 1.000 trường hợp. Hoạt động nằm trong chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu và lộ trình đề ra.

Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10

Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10

VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10/2026, tỉnh Thái Nguyên triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, dự kiến trên 1.000 trường hợp. Hoạt động nằm trong chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu và lộ trình đề ra.

Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân
Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân

VOV.VN - Từ năm 2025 đến 9/2026, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp góp ngày công, phối hợp với chính quyền và người dân dựng nên những ngôi nhà mới

Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân

Thái Nguyên về đích dựng 1.000 mái ấm cho người dân

VOV.VN - Từ năm 2025 đến 9/2026, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp góp ngày công, phối hợp với chính quyền và người dân dựng nên những ngôi nhà mới

Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế
Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên đang đến gần, các vùng chè, hợp tác xã và người dân tích cực chỉnh trang không gian, hoàn thiện sản phẩm đón khách. Người làm chè kỳ vọng mở rộng thị trường, được hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị để nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra.

Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên đang đến gần, các vùng chè, hợp tác xã và người dân tích cực chỉnh trang không gian, hoàn thiện sản phẩm đón khách. Người làm chè kỳ vọng mở rộng thị trường, được hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị để nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra.

Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch tổ chức ăn bán trú, nội trú
Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch tổ chức ăn bán trú, nội trú

VOV.VN - Đến ngày 6/10, 100% cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú tại Thái Nguyên đã triển khai, phục vụ gần 143.000 học sinh. Ngành Giáo dục và các địa phương tăng cường quản lý thu chi, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm công khai, minh bạch.

Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch tổ chức ăn bán trú, nội trú

Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch tổ chức ăn bán trú, nội trú

VOV.VN - Đến ngày 6/10, 100% cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú tại Thái Nguyên đã triển khai, phục vụ gần 143.000 học sinh. Ngành Giáo dục và các địa phương tăng cường quản lý thu chi, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo đảm công khai, minh bạch.

Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Thái Nguyên gặp khó do giá vật liệu, thiếu kinh phí và vướng thủ tục đất đai. Các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa gần 1.700 nhà trong năm 2026.

Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thái Nguyên tập trung tháo gỡ khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Thái Nguyên gặp khó do giá vật liệu, thiếu kinh phí và vướng thủ tục đất đai. Các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa gần 1.700 nhà trong năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục