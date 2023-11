Có nên cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường?

Cấm học sinh dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện đến trường là phù hợp

Mới đây, Phòng GD&ĐT TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) đã quyết định từ 1/11, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP.Nam Định sẽ thực hiện theo công văn hỏa tốc số 754 về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường. Quyết định này nhận được không ít những ý kiến trái chiều.

TS. Nguyễn Hữu Đức

Liên quan đến vấn đề này, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng: “Hiện nay chúng ta quy định học sinh từ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy điện. Căn cứ vào quy định hiện hành, tôi cho rằng đây là việc làm phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay, ở rất nhiều nơi học sinh chưa tới 16 tuổi vẫn cố tình điều khiển xe máy điện đến trường. Đặc biệt, khi điều khiển không chấp hành các quy định giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng quy tắc giao thông,…gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí có vụ việc phát sinh hậu quả nghiêm trọng”.

Theo TS. Nguyễn Hữu Đức, thực tế này cho thấy ở nhiều nơi, phụ huynh, nhà trường và xã hội đang thiếu sự quan tâm đúng, thậm chí nuông chiều, buông lỏng quản lý đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Không nên cấm học sinh đủ tuổi điều khiển xe máy điện đến trường

Chia sẻ về câu hỏi có hay không nên cấm học sinh điều khiển xe máy điện đến trường, TS. Nguyễn Hữu Đức khẳng định: “Không nên cấm học sinh đã đủ tuổi (16 tuổi) đi xe máy điện đến trường”.

TS. Nguyễn Hữu Đức nêu ra những lý do để không nên cấm học sinh đã đủ tuổi đi xe máy điện đến trường như đảm bảo quyền tự do đi lại của học sinh (học sinh là người đã đủ tuổi trưởng thành, có quyền tự do đi lại theo quy định của pháp luật. Việc cấm học sinh đi xe máy điện đến trường có thể vi phạm quyền tự do đi lại của học sinh).

Xe máy điện là phương tiện di chuyển thuận tiện, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Không phải tất cả học sinh đều có điều kiện để đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Việc cấm học sinh đi xe máy điện đến trường có thể gây bất công cho những học sinh ở xa.

Nhiều nơi học sinh điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông

Xe máy điện là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, không thải khí độc hại ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

TS. Nguyễn Hữu Đức chỉ ra một số lợi ích của việc học sinh đi xe máy điện như xe máy điện không thải khí độc hại ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sử dụng năng lượng điện, là nguồn năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng pin lithium-ion, được sạc bằng điện. Việc sử dụng xe máy điện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, như điện mặt trời, điện gió,...

Tạo thói quen sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: Việc khuyến khích học sinh đi xe máy điện sẽ giúp hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững.

Cần cân nhắc kỳ các vấn đề

Chuyên gia giao thông Nguyễn Hữu Đức lưu ý, việc để học sinh đi xe máy điện đến trường là một việc làm có điều kiện. Nguyên nhân là hai vấn đề cần cân nhắc như tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, cần thực hiện các biện pháp như tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh. Các trường học cần phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để tuyên truyền, giáo dục học sinh về Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định về điều khiển xe máy điện.

Các trường học cần phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các tuyến đường đi bộ và xe đạp an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ học sinh đi xe buýt hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác đến trường.

Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định về điều khiển xe máy điện.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ như xe máy điện sử dụng pin lithium-ion, đây là loại pin có khả năng phát nổ nếu bị tác động bởi nhiệt độ cao, va đập mạnh hoặc sử dụng không đúng cách. Do đó, việc học sinh mang xe máy điện đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Một số nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe máy điện như sạc pin không đúng cách: Sạc pin quá lâu, sạc pin không đúng với loại pin của xe, sử dụng bộ sạc không chính hãng hoặc sạc pin trong môi trường có nhiệt độ cao đều có thể dẫn đến cháy nổ.

Pin xe máy điện có tuổi thọ nhất định, sau một thời gian sử dụng, pin có thể bị hư hỏng, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Va đập mạnh vào xe máy điện có thể làm hỏng pin, dẫn đến cháy nổ.

Khi học sinh mang xe máy điện đến trường, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ở các khu vực sau: khu vực sạc pin; khu vực để xe.

“Có thể thấy, việc cấm học sinh đi xe máy điện đến trường hay không là một vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ và kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc học sinh đi xe máy điện cũng cần được thực hiện một cách hợp lý, đảm bảo an toàn”, TS. Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh.