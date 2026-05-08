Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có từ 70% người học có việc phù hợp nhóm ngành

Thứ Sáu, 14:50, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quy định mới yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ người học, người đã tốt nghiệp hài lòng với chất lượng đào tạo đạt từ 70% trở lên...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT quy định Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

Thông tư là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phát triển; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới, đầu tư và giám sát chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thiết lập 6 điều kiện bảo đảm chất lượng

Thông tư quy định 6 điều kiện bảo đảm chất lượng mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng, gồm: tổ chức bộ máy và quản trị; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; nguồn lực tài chính; hệ thống quản trị số và dữ liệu.

Trong đó, Thông tư yêu cầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tổ chức bộ máy và cơ chế quản trị được thiết lập, vận hành theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và định hướng phát triển. Đội ngũ nhà giáo bảo đảm đủ số lượng, chuẩn nghề nghiệp theo ngành, nghề, trình độ đào tạo. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đầy đủ chương trình, giáo trình cho các ngành, nghề đào tạo. Cơ sở vật chất đáp ứng quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo. Bảo đảm nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, quản lý và khai thác dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng. Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác quản lý, điều hành và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Định lượng chất lượng hoạt động bằng 10 chỉ số cụ thể

Thông tư quy định 10 chỉ số hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo, mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và sự gắn kết với thị trường lao động.

Nhiều chỉ số được xác định với ngưỡng yêu cầu cụ thể, như tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ người học, người đã tốt nghiệp hài lòng với chất lượng đào tạo đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ người sử dụng lao động hài lòng với khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ chương trình đào tạo có sự tham gia của người sử dụng lao động trong quá trình đào tạo đạt từ 70% trở lên…

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó tỷ lệ môn học, mô đun bảo đảm điều kiện giảng dạy trực tuyến của từng chương trình đào tạo phải đạt từ 20% trở lên.

Bên cạnh đó, một số chỉ số phản ánh hiệu quả đào tạo và năng lực tổ chức đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng được quy định cụ thể, như: tỷ lệ nhập học trên chỉ tiêu tuyển sinh đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ thời lượng giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm đạt từ 60% trở lên.

Tăng cường quản trị dữ liệu và trách nhiệm giải trình

Theo Thông tư, việc đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở dữ liệu và minh chứng cập nhật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, các cơ sở phải thực hiện tự đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn; dữ liệu được chốt tại thời điểm ngày 31/12 của năm báo cáo và báo cáo kết quả hoàn thiện chậm nhất vào ngày 31/3 của năm liền kề.

Kết quả tự đánh giá phải được công khai theo quy định. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng thời có trách nhiệm rà soát, cải tiến và xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp trong việc cập nhật dữ liệu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ vọng những đột phá chiến lược từ khoa học - công nghệ tại Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, mở đường cho đất nước bứt phá mạnh mẽ và bền vững. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.

