Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau

Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa công tác này triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Với phương châm "dễ, rõ làm trước", lực lượng công an đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để trực tiếp gặp gỡ thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ.

Những trường hợp thiếu thông tin được rà soát kỹ lưỡng qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tàng thư cư trú, đảm bảo độ chính xác cao nhất cho việc đối chiếu.

Công tác thu thập mẫu ADN được thực hiện tại nhà thân nhân, nhằm đẩy nhanh tiến độ

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của hơn 21.000 liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó còn hơn 4.400 trường hợp chưa xác định được danh tính. Theo quy trình, cần thu thập thông tin của hơn 8.900 thân nhân theo dòng ngoại để phục vụ đối chiếu; tính đến nay đã thực hiện được gần 4.200 trường hợp, đạt tỷ lệ 46,5%.

Việc lấy mẫu được công an cơ sở, phối hợp lực lượng chuyên môn thực hiện ngay tại nhà dân. Cách làm đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những thân nhân cao tuổi. Từ năm 2025 đến nay, Công an tỉnh đã hoàn tất lấy mẫu cho 106 thân nhân, mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng mới cho các gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trong công tác quy tập hài cốt. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi sau với những anh hùng đã ngã xuống.