  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Còn hơn 4.400 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Cà Mau

Thứ Tư, 10:27, 22/04/2026
VOV.VN - Toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của hơn 21.000 liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó còn hơn 4.400 trường hợp chưa xác định được danh tính. Công an tỉnh Cà Mau đang nỗ lực triển khai công tác thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ.

Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa công tác này triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Với phương châm "dễ, rõ làm trước", lực lượng công an đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để trực tiếp gặp gỡ thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ.

Những trường hợp thiếu thông tin được rà soát kỹ lưỡng qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tàng thư cư trú, đảm bảo độ chính xác cao nhất cho việc đối chiếu.

Công tác thu thập mẫu ADN được thực hiện tại nhà thân nhân, nhằm đẩy nhanh tiến độ

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của hơn 21.000 liệt sĩ vào hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó còn hơn 4.400 trường hợp chưa xác định được danh tính. Theo quy trình, cần thu thập thông tin của hơn 8.900 thân nhân theo dòng ngoại để phục vụ đối chiếu; tính đến nay đã thực hiện được gần 4.200 trường hợp, đạt tỷ lệ 46,5%.

Việc lấy mẫu được công an cơ sở, phối hợp lực lượng chuyên môn thực hiện ngay tại nhà dân. Cách làm đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những thân nhân cao tuổi. Từ năm 2025 đến nay, Công an tỉnh đã hoàn tất lấy mẫu cho 106 thân nhân, mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng mới cho các gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hiện tỉnh Cà Mau đã thu thập được hơn 46% số mẫu cần thiết.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trong công tác quy tập hài cốt. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi sau với những anh hùng đã ngã xuống.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: liệt sĩ chưa xác định thu mẫu ADN tìm danh tính liệt sĩ dữ liệu liệt sĩ Cà Mau tri ân
Người Việt tại Lào dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam
Người Việt tại Lào dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam

VOV.VN - Sáng 12/4, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn công tác, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và chính quyền tỉnh Xiengkhouang đã đến dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt.

Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ
Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân đoàn 34 thông tin đơn vị vừa quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai).

