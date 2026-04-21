  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

Thứ Ba, 16:25, 21/04/2026
VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, ngày 20/4, trong quá trình khảo sát, nắm thông tin địa bàn tại khu vực Đông Bắc cao điểm 288, xã Hiếu Giang, lực lượng đã phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ.

phat hien hai cot liet si trong ham chien dau o quang tri hinh anh 1
Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở cao điểm 288, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Hài cốt được tìm thấy trong một hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Cùng với đó là nhiều di vật như tăng lót hầm, bình tông, hai bát ăn cơm, dây dù, dây thông tin và một khẩu súng tiểu liên AK...

phat hien hai cot liet si trong ham chien dau o quang tri hinh anh 2
Đội tìm kiếm phát hiện nhiều di vật

Theo nhận định ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh trong giai đoạn 1970–1971 khi tham gia chiến đấu tại khu vực cao điểm 544 (Đồi Phulơ, xã Hiếu Giang).

phat hien hai cot liet si trong ham chien dau o quang tri hinh anh 3
Các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm

Hiện, hài cốt liệt sĩ đang được đơn vị quản lý tại khu vực phát hiện, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp xác minh thông tin để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông (2).jpg

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

Quảng Trị hỗ trợ đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng sau khi xác định danh tính
Quảng Trị hỗ trợ đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng sau khi xác định danh tính

VOV.VN - Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

Quảng Trị hỗ trợ đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng sau khi xác định danh tính

Quảng Trị hỗ trợ đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng sau khi xác định danh tính

VOV.VN - Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

