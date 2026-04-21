Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

Thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, ngày 20/4, trong quá trình khảo sát, nắm thông tin địa bàn tại khu vực Đông Bắc cao điểm 288, xã Hiếu Giang, lực lượng đã phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ.

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở cao điểm 288, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Hài cốt được tìm thấy trong một hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Cùng với đó là nhiều di vật như tăng lót hầm, bình tông, hai bát ăn cơm, dây dù, dây thông tin và một khẩu súng tiểu liên AK...

Đội tìm kiếm phát hiện nhiều di vật

Theo nhận định ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh trong giai đoạn 1970–1971 khi tham gia chiến đấu tại khu vực cao điểm 544 (Đồi Phulơ, xã Hiếu Giang).

Các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm

Hiện, hài cốt liệt sĩ đang được đơn vị quản lý tại khu vực phát hiện, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp xác minh thông tin để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.