Vấn đề này được đặt ra tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bản TP.HCM” do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM phối hợp Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức ngày 27/11.

Bảo vệ trẻ từ sớm, từ cơ sở

TP.HCM hiện có hơn 2,5 triệu trẻ em dưới 16 tuổi nhưng lực lượng quản lý nhà nước về trẻ em chỉ có 172 người, trong đó 168 công chức cấp xã, phường kiêm nhiệm.

Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, dù thành phố có khoảng 19.233 cộng tác viên dân số - gia đình - trẻ em tại khu phố, ấp nhưng áp lực phát hiện, theo dõi và can thiệp các trường hợp có nguy cơ vẫn rất lớn.

Ông Đặng Hoa Nam cho rằng, bảo vệ trẻ em cần chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ ngay tại gia đình và cộng đồng.

Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

TP.HCM hiện có nhiều lực lượng ở cơ sở như cán bộ văn hóa - xã hội, đoàn thể phụ nữ, thanh niên, cộng tác viên dân số - gia đình - trẻ em và cảnh sát khu vực. Vấn đề là phải phân công rõ trách nhiệm, thiết lập quy trình phối hợp, chia sẻ thông tin để các lực lượng có thể theo sát từng hộ gia đình, kịp thời nhận diện nguy cơ trẻ bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh yêu cầu huy động và điều phối hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc công bằng.

"Chúng ta phải rà soát lại các mô hình chăm sóc, giải pháp bảo vệ trẻ em và có sự kết nối. Làm sao để có sự chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới", ông Nam nói.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM phối hợp Sở Y tế và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố tổ chức hội thảo

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố hiện có hơn 9.948 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 12.825 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, bóc lột lao động, trẻ còn đối mặt với các nguy cơ mới như bạo lực học đường, xâm hại trên mạng và vấn đề sức khỏe tâm thần.

Ngành y tế đặt mục tiêu chuyển từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện sớm; chuẩn hóa dữ liệu, rà soát năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội và hoàn thiện quy trình phối hợp, chuyển gửi. Đặc biệt, các địa phương cần giải quyết tình trạng trẻ thiếu giấy khai sinh, mã số định danh, thông tin cư trú khiến việc tiếp cận chính sách y tế, giáo dục và an sinh gặp khó khăn.

Ông Phạm Đình Nghinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

Không chỉ thiếu nguồn lực, mạng lưới bảo vệ trẻ em còn những khoảng trống trong chăm sóc và kết nối dịch vụ. Ông Phạm Đình Nghinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM lưu ý, nhóm trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội còn thiếu chương trình học nghề, việc làm, kỹ năng sống để chuẩn bị tự lập…

Khi gia đình chưa là nơi an toàn

Một vấn đề ít được chú ý là trẻ có thể thiếu sự quan tâm ngay trong gia đình đang nuôi dưỡng mình. Tiến sĩ Trần Thị Anh Thư, Quỹ Khởi sự Từ Tâm cho biết, nhiều trẻ mồ côi sống với ông bà hoặc cha, mẹ đơn thân. Người chăm sóc phải chịu áp lực mưu sinh nên ít có thời gian đồng hành cùng trẻ nên trẻ thiếu sự kết nối với người thân.

"Trong cơ chế chính sách nên tính đến việc có những hỗ trợ đồng hành với người chăm sóc, ví dụ chương trình như Quỹ Khởi sự Từ Tâm đang làm. Đó là tổ chức những chương trình gắn kết giữa người chăm sóc với trẻ, thông qua các hoạt động chăm sóc để họ có thời gian cùng với con. Thứ 2 là cần có những chương trình tập huấn để họ có thể làm cha mẹ tốt, tích cực", bà Thư cho biết.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, TP.HCM

Những bất cập tại cơ sở càng cho thấy rõ khoảng trống này. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây cho biết, địa phương có 7.700 trẻ em, trong đó 109 trẻ khuyết tật. Nhiều trẻ nhập cư không có giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc thiếu hồ sơ nhân thân. Có trường hợp phải xác minh tại bệnh viện ngoài tỉnh, giám định ADN, thậm chí thực hiện thủ tục tại tòa án, kéo dài thời gian giải quyết quyền lợi…

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM cho biết, khó khăn lớn hiện nay là trẻ từ trung tâm phải về lại gia đình khi đủ 16 tuổi, trong khi nhiều em chưa đủ nhận thức, kỹ năng để tự lập, thậm chí không có gia đình hoặc không có môi trường sống an toàn để trở về.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM

Đáng lo ngại, có trường hợp trẻ bỏ nhà đến trung tâm vì bị đánh đập, bắt lao động sớm. Tuy nhiên, khi người thân có đủ giấy tờ bảo lãnh, trung tâm phải thực hiện hồi gia theo quy định. Sau đó, trẻ lại tiếp tục rơi vào hoàn cảnh cũ.

"Các em bị đánh đập, bị lao động sớm. Thậm chí có em đến 6 lần ra vào trung tâm. Chúng tôi đã phối hợp với địa phương để thực hiện việc cách ly trẻ khỏi môi trường không an toàn. Tuy nhiên, việc phối hợp với địa phương để tìm môi trường thay thế, bảo đảm an toàn cho trẻ còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục", bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Đại biểu cho rằng còn nhiều khoảng trống trong mạng lưới bảo vệ trẻ em

Một khó khăn khác là việc tổ chức dạy văn hóa cho trẻ sau sáp nhập. Hiện trung tâm phải mời giáo viên nghỉ hưu dạy học, nhưng các em chưa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc THCS, gây khó khăn khi hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm.

Vấn đề này, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, việc sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên sau sáp nhập chưa làm gián đoạn năm học. Tuy nhiên, quá trình phối hợp, bàn giao hồ sơ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ, dẫn đến thiếu căn cứ hướng dẫn và bố trí kinh phí dạy học. Bà khẳng định ngành giáo dục không từ chối tiếp nhận học sinh hay không hỗ trợ trung tâm; các đơn vị cần phối hợp hoàn thiện hồ sơ để giải quyết.