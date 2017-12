Công an Cai Lậy trả giấy phép lái xe cho tài xế Trịnh Hồng Phương

Chiều 28/12, tài xế Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, Công an huyện Cai Lậy đã đến địa phương nơi ông sinh sống để làm việc và trả lại giấy tờ.

Tài xế Trịnh Hồng Phương

"Trưa (28/12), Công an huyện Cai Lậy đã đến phường, nơi tôi sinh sống và trả lại giấy phép lái xe cho tôi. Họ nói, nếu tôi có thắc mắc hay chưa đồng ý chỗ nào thì cứ tiếp tục khiếu nại, họ sẽ nhận đơn và thụ lý", tài xế Phương cho biết.

Theo đó, Công an huyện Cai Lậy đã lập biên bản ghi nhận việc trả lại giấy phép lái xe của ông Phương. Đồng thời, cơ quan này cũng thu lại quyết định tạm giữ giấy phép lái xe ban hành 30/11 và quyết định gia hạn tạm giữ giấy phép lái xe ngày 6/12.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/11, tài xế Trịnh Hồng Phương lái ô tô 7 chỗ qua trạm thu phí Cai Lậy hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Tại đây, ông Phương dùng tiền lẻ với tổng giá trị 25.100 đồng mua vé và thừa 100 đồng. Tài xế Phương yêu cầu nhân viên trả lại tiền thừa. Tuy nhiên nhân viên không có tờ 100 đồng trả lại nên ông đã đứng chờ.

"Trước khi trả phí, tôi hỏi nhân viên thu tiền có tiền thối không và cô nhân viên nói là có. Nhưng khi trả tiền xong, cô ấy trả thiếu của tôi 100 đồng nên tôi đứng đợi để lấy tiền.

Đang chờ trả lại tiền thì CSGT đến yêu cầu tôi xuất trình bằng lái và giấy tờ xe rồi cầm đi luôn. Tôi đứng mãi không thấy họ mang lại trả, nên tiếp tục đứng chờ.

Một số người giục tôi chạy xe đi nhưng tôi không chạy vì cảnh sát đang giữ bằng lái của tôi sao tôi dám chạy. Sau đó họ đòi cẩu xe tôi nhưng tôi không chịu. Vừa rời khỏi xe đi tìm công an hỏi giấy tờ xe thì tôi bị mấy anh CSCĐ bất ngờ ập đến bắt, chở về đồn", tài xế Phương cho hay.

Theo Công an huyện Cai Lậy, tài xế Phương không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển phương tiện giao thông nên bị đưa về trụ sở lập biên bản xử lý./. Công an triệu tập 2 tài xế “gây rối” tại trạm thu phí BOT Cai Lậy Trưởng công an huyện Cai Lậy xác nhận vừa tiếp tục mời 2 tài xế để làm rõ việc gây rối ở trạm thu phí BOT Cai Lậy vào ngày 30/11.