Công an Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nhân viên bảo vệ ngân hàng bị đâm tử vong

Chiều tối nay (22/11), Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình ông Trần Minh Thành, nhân viên bảo vệ Chi nhánh ngân hàng BIDV số 169, đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ông Thành bị đâm tử vong khi cố gắng ngăn chặn, bắt nghi can cướp ngân hàng nơi ông làm bảo vệ.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó GIám đốc Công an Đà Nẵng thăm hỏi hỗ trợ gia đình ông Thành (ảnh- Tiên Sa)

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Trần Minh Thành rất khó khăn, vợ là giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang ở tỉnh Sóc Trăng, con gái đang học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành sống một mình trong căn nhà thuê và làm bảo vệ tại Chi nhánh ngân hàng BIDV ở quận Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình ông Thành

Trước đó, như tin đã đưa, lúc 13 giờ 45 phút trưa nay (22/11), 2 nghi can Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đến Chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để thực hiện vụ cướp.

Khi vào trong, Trí dùng súng bắn chỉ thiên, còn Cường nhảy vào trong quầy kề dao vào nhân viên để uy hiếp lấy tiền. Tuy nhiên, lúc này nhân viên bảo vệ vứt chìa khóa ra ngoài không đưa tiền và hô hoán nên 2 đối tượng ra xe bỏ chạy mà chưa lấy được tiền.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp chiều nay

Chạy được khoảng 20m thì bị quần chúng nhân dân đi đường ép xe đối tượng ngã xuống và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Lúc này, ông Trần Minh Thành là nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo và đã bị đối Cường cầm dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Sau đó, ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện, còn Cường bị công an bắt giữ sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an điều tra làm rõ.