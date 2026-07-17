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Công an Gia Lai xác minh vụ người dân livestream tố CSGT truy đuổi, đánh người

Thứ Sáu, 12:02, 17/07/2026
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VOV.VN - Ngày 17/7, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc người dân livestream trên mạng xã hội phản ánh lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi và có hành vi đánh một thiếu niên điều khiển xe đạp điện sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn xã Hoài Ân.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc người dân livestream trên mạng xã hội phản ánh lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi và có hành vi đánh một thiếu niên điều khiển xe đạp điện sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn xã Hoài Ân.

Trước đó, ngày 16/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ về việc Công an xã phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện đoạn livestream phản ánh lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm, dẫn đến tai nạn giao thông và có hành vi đánh người.

Xác minh ban đầu ban đầu cho thấy: khoảng 9 giờ 10 phút ngày 16/7, có Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Tuy Phước (tổ địa bàn Hoài Ân) đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã.

Tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Hoài Nam làm Tổ trưởng; Đại úy Võ Trường Sơn điều khiển xe mô tô chở Đại úy Đặng Đức Thông thực hiện nhiệm vụ.

Khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành (thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân), tổ công tác phát hiện Đặng Lê Quốc Thịnh (sinh năm 2009, trú thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Thịnh không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe rẽ qua đường Võ Giữ, sau đó đi theo đường Bùi Thị Xuân hướng ra đường Quang Trung. Hai cán bộ CSGT điều khiển xe mô tô tuần tra di chuyển phía sau.

Đến khoảng 9 giờ 13 phút cùng ngày, khi đi qua khu vực giao nhau giữa đường Bùi Thị Xuân và Quang Trung, xe đạp điện của Thịnh xảy ra va chạm với xe đạp điện do chị Võ Thị Diễm Hương (sinh năm 2003, trú xã Hoài Ân) điều khiển, phía sau chở cháu Võ Ngọc Khả Ngân (sinh năm 2024). Vụ va chạm khiến cả ba người ngã xuống đường.

Khi xe tuần tra vừa đến nơi để hỗ trợ người bị nạn và dựng phương tiện thì một số người dân cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi gây tai nạn và có hành vi đánh người vi phạm.

Một số người đã sử dụng điện thoại phát trực tiếp (livestream) vụ việc lên mạng xã hội.

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Hình ảnh cắt từ video livestream của người dân.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chị Võ Thị Diễm Hương và cháu Võ Ngọc Khả Ngân bị xây xát phần mềm.

Riêng Đặng Lê Quốc Thịnh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để khám và điều trị.

Lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hai phương tiện liên quan và tiếp tục làm việc với các cá nhân có liên quan để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Vì vụ việc có liên quan đến cán bộ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Hoài Ân đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo giải quyết nhằm bảo đảm khách quan, thận trọng.

Trước đó, đoạn livestream kéo dài khoảng 5 phút được phát trên tài khoản Facebook "Thanh Lê", ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung tại hiện trường.

Trong video, người phụ nữ được cho là mẹ của thiếu niên phản ánh con mình không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT truy đuổi, dẫn đến tai nạn và cho rằng có dấu hiệu bị đánh.

Hình ảnh trong livestream cho thấy nam thiếu niên có nhiều vết đỏ ở vùng lưng, khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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