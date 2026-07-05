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Cục CSGT lên tiếng về cháy xe liên tiếp trên cao tốc và 4 nguyên tắc "vàng"

Chủ Nhật, 08:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy làm một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy gây hư hại nhẹ.

Tuyệt đối không độ, chế, lắp thêm hệ thống điện

Để bảo vệ tính mạng cho người dân và giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ phương tiện khi lưu thông trên cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế, chủ xe cần thực hiện nghiêm túc 4 nguyên tắc "vàng" trước khi lái xe vào cao tốc.

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Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương

Theo Cục CSGT, việc tự ý độ thêm đèn LED, loa công suất lớn, hay các thiết bị điện không rõ nguồn gốc trên xe là nguyên nhân hàng đầu gây quá tải hệ thống điện nguyên bản của ô tô.

Khi chạy liên tục với công suất cao trên cao tốc, các mối nối tự chế rất dễ bị chảy, chập mạch và kích hoạt những mồi lửa ngầm dẫn đến cháy xe trong tích tắc.

Sử dụng đúng lốp kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra lốp 

Theo cảnh sát, đường cao tốc có độ nhám rất cao nhằm đảm bảo độ bám đường ở tốc độ lớn. Chính độ nhám này sẽ tạo ra lực ma sát cực kỳ khủng khiếp, làm lốp xe nóng lên nhanh chóng.

Nếu lốp xe bị mòn, quá hạn sử dụng, hoặc không đúng thông số kỹ thuật, nguy cơ nổ lốp là rất cao.

Khi lốp không đảm bảo, ma sát liên tục sẽ phát sinh nhiệt lượng lớn, dễ dàng bén lửa vào các bộ phận dễ cháy xung quanh xe và gây hỏa hoạn. CSGT khuyến cáo các tài xế luôn kiểm tra áp suất lốp và độ mòn của lốp trước mỗi chuyến đi.

Chở hàng đúng trọng tải cho phép

Cục CSGT cho biết, việc chở quá tải không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ép hệ thống phanh, lốp và động cơ xe phải làm việc quá tải.

Khi phanh bị bó, lốp xe bị đè nén quá mức trên mặt đường cao tốc sẽ sinh nhiệt nhanh gấp nhiều lần bình thường. Đây chính là "ngòi nổ" gián tiếp gây ra các vụ cháy xe tải, xe đầu kéo.

Kiểm tra xe toàn diện trước khi tham gia giao thông

Cảnh sát khuyến cáo các tài xế, trước khi bước lên xe để di chuyển vào cao tốc, người dân hãy kiểm tra mức nước làm mát, dầu động cơ. Quan sát xem có rò rỉ nhiên liệu dưới gầm xe không. Trang bị sẵn bình chữa cháy mini còn hạn sử dụng ở vị trí dễ lấy trong xe.

Văn Ngân/VOV.VN
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