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Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì diễn ra ngày 6/9

Thứ Tư, 15:22, 23/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là tài xế có camera hành trình, cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì ngày 6/9.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì xảy ra ngày 6/9/2026.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra tại đường trên cầu Thanh Trì, hướng từ Lĩnh Nam đi Long Biên, đoạn Km165+500, thuộc phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân chứng trực tiếp hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại hình ảnh, nội dung liên quan đến vụ tai nạn.

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Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CACC)

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin rộng rãi, đề nghị người dân biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn phối hợp cung cấp cho cơ quan chức năng.

Đặc biệt, những người có mặt tại khu vực cầu Thanh Trì vào thời điểm xảy ra vụ việc hoặc các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên có camera hành trình ghi nhận hình ảnh liên quan được đề nghị cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra.

Thông tin của nhân chứng, hình ảnh từ camera hành trình có thể giúp cơ quan chức năng làm rõ diễn biến vụ tai nạn và phục vụ quá trình xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết mọi thông tin liên quan có thể được cung cấp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Lĩnh Nam).

Địa chỉ: Số 2, ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Nguyễn Kim Thành. Số điện thoại: 0916102202.

PV/VOV.VN
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