Tìm nhân chứng vụ nhóm thanh niên đập phá xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h20 ngày 1/6/2026, tại khu vực trước số 32 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc liên quan đến hai nhóm nam thanh niên. Các đối tượng được cho là đã sử dụng hung khí đập phá một xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khu vực trước số 32 đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: CACC)

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Giảng Võ đề nghị người dân nếu chứng kiến vụ việc, có hình ảnh, video từ camera an ninh, camera hành trình hoặc nắm được các thông tin liên quan, vui lòng phối hợp cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin có thể liên hệ trực tiếp với Đại úy Đàm Trung Kiên, cán bộ thụ lý vụ việc, qua số điện thoại 0965.444.411.

Công an phường Giảng Võ khẳng định mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tích cực phối hợp để sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.