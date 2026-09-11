Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nhân chứng vụ án giết người tại Quảng Ngãi

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa có công văn truy tìm nhân chứng vụ án giết người năm 2022. Theo đó C02 đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1/5/2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Khoảng 19h30, ngày 1/5/2022, khi Phạm Anh Tài (sinh năm 1990, HKTT: tổ 5, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một người phụ nữ (khoảng trên 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân) đang nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không (do lực lượng phòng chống Covid 19 dựng tạm để kiểm soát dịch) cạnh cầu Kroong thuộc thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) thì anh Trương Đức Tín (sinh năm 1981, HKTT: làng Đăk De, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) và anh Lê Lợi (sinh năm: 1988, HKTT: thôn Khúc Loan, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đi taxi (của hãng taxi Mai Linh) hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong dừng lại để đi vệ sinh.

Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nhân chứng vụ án giết người năm 2022 (Ảnh minh họa)

Sau khi đi vệ sinh, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến Tài đã dùng dao đâm anh Trương Đức Tín tử vong, đâm anh Lê Lợi bị thương và người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài tiếng nói Việt Nam (VOV); Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; Truyền hình Công an nhân dân (ANTV); Báo Công an nhân dân thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết nội dung vụ án.

Đề nghị người nào biết thông tin hoặc là người biết việc, chứng kiến thì phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an biết qua số điện thoại: 0987384999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, những thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.