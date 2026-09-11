English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nhân chứng vụ án giết người tại Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 15:54, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nhân chứng vụ án giết người tại cầu Kroong, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra hơn 4 năm trước.

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa có công văn truy tìm nhân chứng vụ án giết người năm 2022. Theo đó C02 đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1/5/2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Khoảng 19h30, ngày 1/5/2022, khi Phạm Anh Tài (sinh năm 1990, HKTT: tổ 5, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một người phụ nữ (khoảng trên 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân) đang nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không (do lực lượng phòng chống Covid 19 dựng tạm để kiểm soát dịch) cạnh cầu Kroong thuộc thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) thì anh Trương Đức Tín (sinh năm 1981, HKTT: làng Đăk De, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) và anh Lê Lợi (sinh năm: 1988, HKTT: thôn Khúc Loan, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đi taxi (của hãng taxi Mai Linh) hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong dừng lại để đi vệ sinh.

cuc canh sat hinh su truy tim nhan chung vu an giet nguoi tai quang ngai hinh anh 1
Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nhân chứng vụ án giết người năm 2022 (Ảnh minh họa)

Sau khi đi vệ sinh, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến Tài đã dùng dao đâm anh Trương Đức Tín tử vong, đâm anh Lê Lợi bị thương và người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Đài tiếng nói Việt Nam (VOV); Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; Truyền hình Công an nhân dân (ANTV); Báo Công an nhân dân thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết nội dung vụ án.

Đề nghị người nào biết thông tin hoặc là người biết việc, chứng kiến thì phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an biết qua số điện thoại: 0987384999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, những thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ lời kể nhân chứng tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ sau 57 năm
Từ lời kể nhân chứng tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ sau 57 năm

VOV.VN - Sau 57 năm nằm lại dưới lòng đất, 4 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Từ ký ức của những người đi qua chiến tranh, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi lần theo dấu tích, đưa hài cốt liệt sĩ về với đồng độ

Từ lời kể nhân chứng tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ sau 57 năm

Từ lời kể nhân chứng tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ sau 57 năm

VOV.VN - Sau 57 năm nằm lại dưới lòng đất, 4 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Từ ký ức của những người đi qua chiến tranh, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi lần theo dấu tích, đưa hài cốt liệt sĩ về với đồng độ

Tây Ninh quy tập thêm hài cốt liệt sĩ từ lời kể của nhân chứng
Tây Ninh quy tập thêm hài cốt liệt sĩ từ lời kể của nhân chứng

VOV.VN - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã quy tập một bộ hài cốt tại phường An Tịnh. Qua đối chiếu nhân chứng, di vật và hồ sơ, nhiều khả năng đây là liệt sĩ Võ Văn Phú.

Tây Ninh quy tập thêm hài cốt liệt sĩ từ lời kể của nhân chứng

Tây Ninh quy tập thêm hài cốt liệt sĩ từ lời kể của nhân chứng

VOV.VN - Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã quy tập một bộ hài cốt tại phường An Tịnh. Qua đối chiếu nhân chứng, di vật và hồ sơ, nhiều khả năng đây là liệt sĩ Võ Văn Phú.

Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30-40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng
Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30-40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng

VOV.VN - Ngày 4/8 (Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Long, TP. Đồng Nai cùng các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát một vị trí được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.

Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30-40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng

Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30-40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng

VOV.VN - Ngày 4/8 (Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Long, TP. Đồng Nai cùng các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát một vị trí được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục