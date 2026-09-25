Công an Lâm Đồng cứu người giữa dòng nước xiết
VOV.VN - Trong lúc tuần tra phòng, chống mưa lũ, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, kịp thời cứu một người dân bị trượt chân rơi xuống sông tại khu vực cầu Bến Tượng. Thời điểm này, nước sông đang dâng cao, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24/9, trong quá trình tuần tra, chủ động phòng, chống thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, Công an xã Hàm Liêm nhận tin báo về một người dân gặp nạn tại khu vực cầu Bến Tượng, thôn Hội Nhơn An Phú.
Nạn nhân là ông P.T.Q., trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi rời nhà mẹ ruột tại thôn Hội Nhơn An Phú, ông Q. điều khiển xe máy hướng ra Quốc lộ 28. Khi đến cầu Bến Tượng, ông dừng xe trên thành cầu để quan sát dòng nước. Do mặt cầu trơn trượt, ông Q. không may bị trượt chân, rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn ra xa bờ.
Nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và phương án cứu nạn, cứu hộ. Khi lực lượng chức năng có mặt, nước sông đang dâng cao, dòng chảy mạnh, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp cận được ông Q., sử dụng dây thừng cố định và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Qua vụ việc, Công an xã Hàm Liêm khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, nước sông, suối dâng cao cần tránh xa khu vực nguy hiểm; không đứng trên cầu, bờ sông để quan sát dòng nước và không cố vượt qua những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.