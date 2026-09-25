Công an Lâm Đồng cứu người giữa dòng nước xiết

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 24/9, trong quá trình tuần tra, chủ động phòng, chống thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, Công an xã Hàm Liêm nhận tin báo về một người dân gặp nạn tại khu vực cầu Bến Tượng, thôn Hội Nhơn An Phú.

Nước lũ chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp khó. Lực lượng cứu hộ phải cột dây thừng để đảm bảo an toàn khi tiến hành cứu hộ. (Ảnh: Công an xã Hàm Liêm)

Nạn nhân là ông P.T.Q., trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi rời nhà mẹ ruột tại thôn Hội Nhơn An Phú, ông Q. điều khiển xe máy hướng ra Quốc lộ 28. Khi đến cầu Bến Tượng, ông dừng xe trên thành cầu để quan sát dòng nước. Do mặt cầu trơn trượt, ông Q. không may bị trượt chân, rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn ra xa bờ.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và phương án cứu nạn, cứu hộ. Khi lực lượng chức năng có mặt, nước sông đang dâng cao, dòng chảy mạnh, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa người bị nạn ra khỏi nước lũ. (Ảnh: Công an xã Hàm Liêm)

Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp cận được ông Q., sử dụng dây thừng cố định và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Qua vụ việc, Công an xã Hàm Liêm khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, nước sông, suối dâng cao cần tránh xa khu vực nguy hiểm; không đứng trên cầu, bờ sông để quan sát dòng nước và không cố vượt qua những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

clip Công an xã Hàm Liêm cứu người bị nước lũ cuốn.