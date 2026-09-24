Một phường ở Lâm Đồng phát lệnh di dời khẩn hơn 900 người dân vùng ngập

Tối 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng ban hành lệnh di dời dân do mưa lũ. Việc di dời được tiến hành khẩn trương, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài kết hợp hồ Sông Quao tăng lưu lượng điều tiết, khiến nguy cơ ngập sâu tại các khu dân cư ven sông Cái gia tăng.

Lực lượng Công an phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Các khu vực phải di dời gồm tổ dân phố Kim Bình với 197 hộ; tổ dân phố Phú Hòa 33 hộ; tổ dân phố Phú Long 30 hộ và tổ dân phố Phước Thiện Xuân 14 hộ. Người dân được bố trí tạm trú tại Trường THCS Hàm Thắng, Nhà thờ Kim Ngọc, Trường Tiểu học Phú Long, các nhà văn hóa và nhà kiên cố trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp các tổ dân phố tổ chức di dời, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông và chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt tại nơi tạm trú. Công tác di dời ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người bệnh.

Trước đó, địa phương đã vận động các hộ dân bị ngập di dời đến nơi an toàn. Cán bộ, chiến sĩ công an cõng trẻ nhỏ vượt qua đoạn đường ngập nước.

Từ sáng 24/9, nhiều khu vực trên địa bàn phường Hàm Thắng đã bị nước lũ tràn vào nhà dân, có nơi người dân phải dùng thúng để di chuyển. Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ các hộ ở vùng nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.