Công an mời phụ huynh trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi lên làm việc

Trả lời PV VTC News, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, ngày 13/3, Công an huyện Bến Lức làm việc với ông Võ Hòa Thuận (SN 1984, ở ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để làm rõ lời khai liên quan đến vụ việc cô giáo B.T.T.N (giáo viên lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) bị ép quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh.

Trường tiểu học Bình Chánh, nơi phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối.

“Trong quá trình tổ xác minh làm rõ vụ việc, ông Thuận chưa cung cấp hết các nội dung, nhiều lời khai chưa rõ ràng nên cơ quan điều tra mời ông Thuận đến trụ sở để cung cấp thêm thông tin phục vụ cho việc điều tra.

Những trường hợp khác liên quan đến vụ việc cũng đang được xem xét các báo cáo để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và thực hiện các quy định.

Dự kiến trong tuần này, cơ quan điều tra sẽ có kết luận vụ việc và thông tin đến các cơ quan báo chí”, ông Tươi cho biết./.

Video: Cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ: Lời khai mâu thuẫn giữa cô giáo, phụ huynh và nhân chứng

Trước đó, ngày 28/2, 4 phụ huynh đến Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) gặp cô giáo B.T.T.N và Ban giám hiệu để hỏi nguyên nhân bắt học sinh quỳ gối trong giờ học.

Theo tường trình của cô N. gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức (Long An) , dù cô và Ban Giám hiệu trường tiểu học Bình Chánh xin lỗi và hứa sẽ khắc phục vụ việc nhưng các phụ huynh không đồng ý.

Trước sức ép lớn của phụ huynh, đồng thời cũng nhận thấy bản thân mình sai trước nên cô N. cho biết cô không nghĩ được gì khác và quỳ xuống xin lỗi phụ huynh học sinh./.

