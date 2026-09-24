Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy ở cụm kho xưởng 2.000m2 Sơn Đồng

Cháy lớn tại cụm nhà kho, xưởng hơn 2.000m2

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 21h06 ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về một vụ cháy tại cụm nhà kho, xưởng ở xã Sơn Đồng, ven Đại lộ Thăng Long. Khu vực xảy ra cháy có diện tích nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2, nằm trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m2.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 15, 16, 17, 23 và 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng được điều động tham gia chữa cháy.

Huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ nhà xưởng để chữa cháy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định chất cháy chủ yếu gồm gỗ, nhựa, giấy, nilon... Đây là những vật liệu có khả năng tỏa nhiệt lớn và sinh ra nhiều khói, khí độc khi cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy (Ảnh: CA TP Hà Nội)

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn nhằm tạo lối tiếp cận khu vực cháy.

Các lực lượng đồng thời triển khai chữa cháy theo nhiều hướng, tập trung khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang những nhà xưởng nằm liền kề. Sau nhiều giờ tổ chức chữa cháy, đến 23h10 ngày 23/9, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 0h30 ngày 24/9, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát dập tàn trong vụ cháy (Ảnh: CA TP Hà Nội)

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Vụ cháy cụm kho xưởng ở xã Sơn Đồng không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2 này.