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Cháy ngùn ngụt tại nhà kho ở khu vực cảng Hà Nội

Thứ Ba, 15:48, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, đám cháy bùng phát tại một nhà kho ở khu vực cảng Hà Nội, đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Vào khoảng 14h55 phút chiều 22/9, một vụ cháy nhà kho ở khu vực cảng Hà Nội xảy ra tại địa chỉ số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (PCCC và CNCH), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

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Nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực kho nằm ven sông. Đặc thù địa hình và giao thông tại khu vực cảng khiến công tác tiếp cận, triển khai chữa cháy cần được lực lượng chức năng chủ động tính toán phương án phù hợp. Ngay khi có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát đám cháy, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn lửa lan sang khu vực xung quanh. Công tác kiểm tra, rà soát hiện trường cũng được tiến hành nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Trước diễn biến vụ cháy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động thêm Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH số 7 và số 9 tới hiện trường để phối hợp xử lý. Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng tập trung triển khai phương án chữa cháy, hạn chế nguy cơ đám cháy lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận thương vong về người trong vụ cháy nhà kho tại khu vực cảng Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời làm rõ nguyên nhân và thiệt hại liên quan đến vụ cháy.

Khuyến cáo phòng cháy tại nhà kho

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kho, xưởng và hộ kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy.

chay ngun ngut tai nha kho o khu vuc cang ha noi hinh anh 2
Vị trí này nằm tại khu vực cảng Hà Nội

Hàng hóa, vật liệu dễ cháy cần được bố trí hợp lý, bảo đảm khoảng cách an toàn, không để gần nguồn nhiệt hoặc những vị trí có nguy cơ phát sinh cháy.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng gọi 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong trường hợp bảo đảm an toàn, cần chủ động tổ chức thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu. Vụ cháy ngùn ngụt tại nhà kho ở khu vực cảng Hà Nội đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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