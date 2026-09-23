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Cháy lớp mầm non ở Hà Nội lúc rạng sáng, cột khói đen cuồn cuộn

Thứ Tư, 09:49, 23/09/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 23/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại lớp mầm non độc lập Sasuke Tam Trinh 1, khu đô thị Gelexia Riverside (Hà Nội), khiến khói đen bốc lên nghi ngút. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa.

Vào khoảng 1h05 ngày 23/9, người dân phát hiện cháy tại lớp mầm non độc lập Sasuke Tam Trinh 1, địa chỉ số 28, NV 1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

chay lop mam non o ha noi luc rang sang, cot khoi den cuon cuon hinh anh 1
Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: Hương Giang Nguyễn)

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát bên trong ngôi nhà 4 tầng. Thời điểm xảy ra cháy, có người ở trong nhà phát hiện sự việc, nhanh chóng thoát ra ngoài và thông báo cho lực lượng chức năng.

Do bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa phát triển nhanh, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn, khiến người dân khu vực xung quanh hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt.

chay lop mam non o ha noi luc rang sang, cot khoi den cuon cuon hinh anh 2
Cảnh sát được huy động đến hiện trường dập lửa (Ảnh: Hương Giang Nguyễn)

Đến sáng cùng ngày, cơ sở mầm non dừng hoạt động. Nhiều đồ đạc, vật dụng bị cháy được di chuyển ra khu vực phía cửa chính.

Hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong trong vụ cháy. Nguyên nhân và thiệt hại do hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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