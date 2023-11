Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Cảnh sát giao thông - Công an TP. HCM ra quân tuần tra 24/24h trên tuyến Quốc lộ 1A từ nay đến hết ngày 30/11.

Theo đó, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa có hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt, dừng, đỗ không đúng nơi quy định...

Đồng thời, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống tội phạm về vận chuyển hàng hóa lậu, pháo nổ,…

Hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm được tổ chức khép kín 24/24 hằng ngày. Trong đó tập trung kiểm tra đối với phương tiện xuất phát từ các bến, bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện.

Các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông – Công an TP.HCM cũng sẽ tăng cường công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về hoạt động của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đảm trách; nghiên cứu nắm chắc thời gian, địa điểm, hành vi các phương tiện thường xuyên vi phạm để xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm soát, xử lý có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM khuyến cáo và sẽ triển khai cho các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông. Như: không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển; tổ chức kiểm tra sức khỏe của lái xe; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải...