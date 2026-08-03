Công an xã ở Lào Cai giúp người dân tìm lại thân nhân sau 48 năm thất lạc

Tối 27/7 vừa qua, Trưởng Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai nhận được cuộc gọi và tin nhắn đề nghị hỗ trợ tìm người thân của bà Hà Thị Huân, ở xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin, cách đây 48 năm, bà Hà Thị Đênh, sinh năm 1949, trú ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên), trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) bị ốm nặng và phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh, sinh năm 1970, cho một gia đình địa phương có người đàn ông tên Quý chăm sóc. Sau khi trở về quê ở Hưng Yên, gia đình nhiều lần quay lại tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước khi qua đời, bà Hà Thị Đênh vẫn luôn đau đáu mong tìm lại người con thất lạc.

Bà Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã đã phân công Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh khẩn trương xác minh. Từ những dữ liệu ít ỏi, cán bộ Công an xã đã khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và vận dụng hiểu biết về phong tục địa phương để rà soát, đối chiếu thông tin.

Sau 30 giờ liên tục xác minh và đối chiếu các thông tin đã khai thác trên cơ sở dữ liệu dân cư, đến tối ngày 28/7, lực lượng Công an xác định bà Triệu Thị Chíp (trước đây tên là Ánh), ở thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý là người con thất lạc của gia đình bà Hà Thị Đênh. Sau khi xác minh, Công an xã đã kết nối cuộc gọi video giữa bà Chíp và người dì ruột ở Hưng Yên, qua đó xác nhận đúng là người thân thất lạc suốt 48 năm.

Ngày 2/8, Công an xã Lâm Giang tổ chức cho bà Triệu Thị Chíp gặp lại người thân tại trụ sở Công an xã. Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ xa cách diễn ra trong không khí xúc động, hạnh phúc.

Bà Triệu Thị Chíp và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an xã Lâm Giang đã tận tâm, trách nhiệm, không quản ngày đêm giúp gia đình tìm lại người thân.

Việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.