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Từ mẫu ADN đến hi vọng đoàn viên của gia đình liệt sĩ miền núi Sơn La

Chủ Nhật, 16:10, 19/07/2026
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VOV.VN - Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày 19-23/7, tỉnh Sơn La mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương.

Từ sáng sớm, tại hội trường số 53 Tô Hiệu, Công an tỉnh Sơn La, đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi “xế chiều”, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên hy vọng tìm lại thông tin liệt sĩ là người thân trong suốt mấy chục năm qua.

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Công an tỉnh Sơn La mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Ông Tòng Văn Ban, ở bản Ca Láp, phường Chiềng Sinh, Sơn La, em của liệt sĩ Tòng Văn Chựa chia sẻ: "Anh tôi hi sinh ngày 19/5/1971, tại mặt trận miền Tây bên Lào, nay vẫn chưa tìm thấy được phần mộ. Được công an phường giới thiệu lên lấy ADN, gia đình tôi đang rất mong chờ để tìm được người thân của mình".

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Hơn 2.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ tham gia lấy mẫu ADN.

Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi vẫn mòn mỏi tìm kiếm 2 người em trai ruột để tới lấy mẫu, ông Lê Xuân Hải ở phường Chiềng Cơi, Sơn La, cho biết, gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.

"Tôi có 2 người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao hi sinh năm 1966 và liệt sĩ Lê Đình Phi hi sinh năm 1973 đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình tôi cũng đã rất nhiều lần đi tìm kiếm phần mộ 2 liệt sĩ, từ các tỉnh từ phía Nam trở ra; mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình đều đến để tìm kiếm, nhưng đến giờ phút này phần mộ của 2 chú vẫn chưa tìm thấy được. Rất mong Đảng, Nhà nước qua chiến dịch này giúp chúng tôi sớm tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi." - ông Hải nói.

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Sơn La bố trí điểm thu nhận mẫu ADN tại các xã/phường trung tâm của các huyện, thành phố cũ. 

Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng Công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN, trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này.

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 Mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ là cơ sở dữ liệu quan trọng cho "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã, phường trung tâm của các huyện, thành phố trước đây; đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Chiềng An (thuộc TP Sơn La cũ). Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình…

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Đây cũng là cầu nối hi vọng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ nơi rẻo cao biên giới Sơn La.

"Các phương án đã được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến từ ngày 19-23/7/2026. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt, và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra", trung tá Nguyễn Thái Hiệp cho biết.

 

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ khâu kiểm tra, đối chiếu thông tin, đến lấy mẫu, hoàn thiện hồ sơ... Mẫu sinh phẩm của thân nhân được thu nhận hôm nay là cơ sở dữ liệu cốt lõi cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" của tỉnh Sơn La; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ đối sánh, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là cầu nối hi vọng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ nơi rẻo cao biên giới đã và đang mòn mỏi tìm kiếm, chờ đón người thân trở về.

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Từ những mẫu ADN đến hành trình tri ân

VOV.VN - Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được mở ra bằng tất cả sự thành kính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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