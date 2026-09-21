Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường điểm sạt lở và nghe các đơn vị chức năng báo cáo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý.

Chiều ngày 19/9 ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường đèo Prenn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến đèo. Bố trí 1 Tổ thường trực duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng khẩn trương có phương án khảo sát kỹ lưỡng các vị trí sạt trượt và các vị trí có nguy cơ để kịp thời có giải pháp kỹ thuật xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra, chỉ đạo xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh. Lamdong.gov.vn

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho thấy, vị trí xảy ra sạt lở tại Km225+200 trên đèo Prenn, Quốc lộ 20 thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại vị trí này từ tháng 6/2026 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở và hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Gần nhất vào chiều 19/9, do mưa lớn có ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường.

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn vào trưa ngày 18/6/2026.

Để xử lý điểm sạt lở ở với mái ta luy dương có chiều cao khoảng từ 20 - 25m, dài khoảng 120m với nền địa chất đã mất ổn định, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất phương án bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, gia cố mái taluy bằng lưới thép xoắn kép và định vị bằng đinh neo thép.