English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Thứ Hai, 14:43, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến điểm sạt lở trên đèo Prenn, sáng 21/9, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục đồng thời yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường điểm sạt lở và nghe các đơn vị chức năng báo cáo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren deo prenn hinh anh 1
Chiều ngày 19/9 ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường đèo Prenn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến đèo. Bố trí 1 Tổ thường trực duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng khẩn trương có phương án khảo sát kỹ lưỡng các vị trí sạt trượt và các vị trí có nguy cơ để kịp thời có giải pháp kỹ thuật xử lý.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren deo prenn hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra, chỉ đạo xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh. Lamdong.gov.vn

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho thấy, vị trí xảy ra sạt lở tại Km225+200 trên đèo Prenn, Quốc lộ 20 thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại vị trí này từ tháng 6/2026 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở và hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Gần nhất vào chiều 19/9, do mưa lớn có ít nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường.

cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren deo prenn hinh anh 3
Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn vào trưa ngày 18/6/2026.

Để xử lý điểm sạt lở ở với mái ta luy dương có chiều cao khoảng từ 20 - 25m, dài khoảng 120m với nền địa chất đã mất ổn định, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất phương án bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, gia cố mái taluy bằng lưới thép xoắn kép và định vị bằng đinh neo thép.

sat-lo-tren-deo-prenn-1.jpg

Sạt lở trên đèo Prenn - Đà Lạt nhiều đá tảng rơi xuống đường

VOV.VN - Khoảng 16h30 ngày 19/9, trong lúc đang có nhiều phương tiện lưu thông, trên ta luy dương qua đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều đá tảng cùng đất, đá tràn xuống mặt đường. Rất may không gây tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt
Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Một điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm trên đèo Prenn- quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được cơ quan chức năng xử lý để ngăn chặn tình trạng sạt trượt trong mùa mưa lũ.

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt
Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Trưa 18/6, một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ sạt lở từ mái ta luy dương, lăn xuống gần giữa mặt đường đèo Prenn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại.

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

Đá lớn sạt lở lăn ra giữa đường đèo Prenn Đà Lạt

VOV.VN - Trưa 18/6, một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ sạt lở từ mái ta luy dương, lăn xuống gần giữa mặt đường đèo Prenn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại.

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt
Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

VOV.VN - Theo đề nghị từ Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA), Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã nhanh chóng huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt.

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

Bắt đầu khắc phục, sửa chữa đèo Prenn bị sạt lở, mở lại lối lên Đà Lạt

VOV.VN - Theo đề nghị từ Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban QLDA), Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã nhanh chóng huy động nhân sự, máy móc, vật tư hỗ trợ khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục