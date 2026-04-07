Công đoàn lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết từ chiều nay (7/4) sẽ tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, khi nhận được nhiều kiến nghị từ công đoàn cơ sở, người lao động.

Ảnh minh họa

"Dịp Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật tức ngày 26/4 nên theo quy định sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, tức thứ Hai 27/4. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và người lao động kiến nghị chuyển lịch nghỉ bù vào thứ Tư 29/4 hoặc thứ Bảy 2/5 để kỳ nghỉ lễ kéo dài hơn. Nếu nghỉ theo luật, lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ một ngày hàng tuần sẽ vẫn đi làm thứ Bảy và kỳ nghỉ lễ sẽ bị ngắt ra làm nhiều quãng. Tuy nhiên theo Luật, chỉ cho nghỉ bù vào ngày nghỉ liền sau. Chúng ta chưa bao giờ tính tình huống nghỉ đặc biệt như năm nay. Tuy nhiên, thực tế tình huống này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, vì ngày nghỉ 30/4, 1/5 rất hay gần với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương", ông Hiểu cho biết.

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết cơ quan này sẽ lắng nghe ý kiến lao động, trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích các bên trước khi đề xuất chính thức với Bộ Nội vụ. Phương án hoán đổi chưa được công bố cụ thể mà dựa trên việc tổng hợp ý kiến.

Trước đó, ngày 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo vào tháng 10/2025.

"Quá trình thực hiện những ngày nghỉ theo Bộ luật lao động đã được xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và Công đoàn các cấp. Đến ngày hôm nay, Chính phủ và Bộ Nội vụ thống nhất không có chủ trương gì mới đối với thông báo ngày nghỉ trong năm 2026", ông Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, một đại diện Cục Việc làm cho biết, việc quyết định lịch nghỉ lễ Tết của Chính phủ chỉ áp dụng đối với khu vực nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với khu vực doanh nghiệp, việc bố trí thời gian nghỉ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận linh hoạt về lịch nghỉ, bao gồm cả việc hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ.

Việc sắp xếp này phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc chung, như mỗi tháng có ít nhất số ngày nghỉ theo quy định hoặc tuân thủ giới hạn thời giờ làm việc. Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa lịch nghỉ của khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp để tránh nhầm lẫn.

Trong trường hợp người lao động có nhu cầu nghỉ dài ngày, họ có thể sử dụng ngày phép năm, nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động chứ không phải nghỉ theo lịch chung của Nhà nước.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 Âm lịch). Năm nay, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật (26/4). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).