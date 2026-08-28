Cống ngầm đã xong, mặt đường Võ Chí Công – Hoàng Minh Thảo vẫn chưa hoàn trả xong

VOV.VN - Sau thời gian thi công tuyến cống ngầm dẫn nước sông Hồng thuộc Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo tại Hà Nội đang được hoàn trả mặt bằng. Mưa lớn liên tục khiến việc hoàn thiện thảm nhựa, kẻ vạch đường bị gián đoạn, một số đoạn đường còn mấp mô gây khó khăn cho phương tiện.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
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VOV.VN - Lạng Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thất Khê khi nước bắt đầu rút. Hơn 900 người được huy động dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
VOV.VN - Lạng Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thất Khê khi nước bắt đầu rút. Hơn 900 người được huy động dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
VOV.VN - Một phần đầu tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) dù đã thi công hoàn thiện nhưng đang được tạm thời sử dụng để vận chuyển phục vụ thi công các dự án. Tình trạng này khiến đất, bùn rơi vãi ra đường và phát tán bụi mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
VOV.VN - Một phần đầu tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) dù đã thi công hoàn thiện nhưng đang được tạm thời sử dụng để vận chuyển phục vụ thi công các dự án. Tình trạng này khiến đất, bùn rơi vãi ra đường và phát tán bụi mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
VOV.VN - Hàng trăm hộ dân tại hai xã Phú Bình và Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường tỉnh 269C. Tuy nhiên, sau hơn một năm thi công, phần lớn tuyến đường vẫn mới dừng ở lớp cấp phối, nhiều hạng mục còn dang dở.
VOV.VN - Hàng trăm hộ dân tại hai xã Phú Bình và Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường tỉnh 269C. Tuy nhiên, sau hơn một năm thi công, phần lớn tuyến đường vẫn mới dừng ở lớp cấp phối, nhiều hạng mục còn dang dở.