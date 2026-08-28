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Cống ngầm đã xong, mặt đường Võ Chí Công – Hoàng Minh Thảo vẫn chưa hoàn trả xong

Thứ Sáu, 08:13, 28/08/2026
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VOV.VN - Sau thời gian thi công tuyến kênh dẫn ngầm Thụy Phương, nhiều đoạn đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo ở Hà Nội đang được tích cực hoàn trả mặt bằng. Dù vậy, những đợt mưa lớn liên tục đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thiện, khiến việc đi lại của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

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Đường Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo vẫn chưa thảm nhựa xong sau khi làm cống ngầm

VOV.VN - Sau thời gian thi công tuyến cống ngầm dẫn nước sông Hồng thuộc Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo tại Hà Nội đang được hoàn trả mặt bằng. Mưa lớn liên tục khiến việc hoàn thiện thảm nhựa, kẻ vạch đường bị gián đoạn, một số đoạn đường còn mấp mô gây khó khăn cho phương tiện.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
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