中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lai Châu tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Ba, 15:49, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra. Tại tỉnh biên giới Lai Châu, các nhà trường đang tăng tốc tổ chức cho học sinh ôn luyện, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, không khí ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đang “nóng” hơn bao giờ hết. Không còn những giờ học mang tính lý thuyết đơn thuần, các tiết ôn tập lúc này được tổ chức theo hướng luyện đề, bám sát cấu trúc minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên phân loại học sinh theo năng lực, thiết kế nội dung phù hợp, giúp từng em tiến bộ rõ rệt qua từng ngày. 

Các tiết ôn tập trên lớp được các thầy cô dạy bám sát cấu trúc minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Em Nguyễn Thanh Hằng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa chia sẻ: "Ở trên lớp thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Kinh nghiệm là trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem lại trong những đề mà thầy, cô cho ôn luyện xem mình đã sai ở đâu. Sau đó, em sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm".

Chủ động học tập, tự phát hiện lỗ hổng kiến thức và tìm cách khắc phục là phương pháp được nhiều học sinh áp dụng trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh việc học trên lớp, các em cũng dành thêm nhiều thời gian tự học ở nhà, luyện đề trực tuyến, đồng thời chú ý giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi. 

Học sinh vùng cao Lai Châu tranh thủ từng giờ cho việc ôn tập, với mục tiêu đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi sắp tới

Em Đinh Thùy Linh, học sinh lớp 12 chuyên Toán nói: "Em đã tập trung ôn tập với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản, với tinh thần kỷ luật cao. Em đã chuẩn bị cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra, em ôn luyện hàng ngày, ôn lại những kiến thức mà mình vẫn còn hổng, để từ đó bước vào phòng thi với tâm lý tự tin nhất".

Theo thầy giáo Đặng Trần Hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu, để có được sự chủ động và tự tin ấy, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi khoa học ngay từ đầu năm học. Song song với việc hoàn thành chương trình chính khóa, các lớp ôn tập được tổ chức linh hoạt theo từng giai đoạn, kết hợp thi thử để đánh giá năng lực và điều chỉnh phương pháp dạy và học kịp thời.

"Hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của nhà trường đều đạt 100%, tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học có những năm đạt trên 99% và ổn định trên 98%. Với nền tảng đó, hàng năm nhà trường đều xây dựng các kế hoạch dạy và học trong nhà trường đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó, cân đối thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học. Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ học sinh nhà trường đều đã hoàn thành những nội dung chương trình chính và tập trung cao độ chuẩn bị cho kỳ thi", thầy giáo Đặng Trần Hiệu cho biết.

Tự ôn luyện để tìm ra lỗ hổng kiến thức là cách nhiều học sinh ở Lai Châu đã làm

Cũng như Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thời điểm này, các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đang đồng loạt tăng tốc ôn thi. Việc phân hóa đối tượng học sinh, tổ chức ôn tập sát thực tế, tăng cường luyện đề và thi thử được triển khai rộng rãi. Đặc biệt, các trường chú trọng hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa các điều kiện ăn ở, học tập để các em yên tâm ôn luyện.

Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đó là duy trì, giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp và nâng cao phổ điểm trung bình của các môn thi. Để đạt được mục tiêu này, đối với các đơn vị trường cần tổ chức ôn thi linh hoạt, sát với thực tế và sát đối tượng học sinh. Quan tâm hơn đối với những học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, đảm bảo các điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất có thể cho học sinh trong giai đoạn nước rút này".

Việc ôn tập cho học sinh ở Lai Châu đang được các nhà trường chú trọng luyện đề

 Toàn tỉnh Lai Châu sẽ có hơn 4.400 học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ các nhà trường, sự đồng hành của ngành giáo dục và nỗ lực bền bỉ của từng học sinh, tỉnh Lai Châu đang hướng đến một kỳ thi chất lượng và đạt kết quả cao.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Tính đến sáng 28/4, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,71%, cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi ngày càng rõ nét. Thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thông tin đến 17h ngày 5/5.

 

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026
VOV.VN - Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 22h ngày 24/4, hệ thống đã ghi nhận 482.193 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự kiến. So với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi năm nay, hiện vẫn còn hơn 500.000 em chưa hoàn tất đăng ký.

VOV.VN - Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 22h ngày 24/4, hệ thống đã ghi nhận 482.193 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự kiến. So với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi năm nay, hiện vẫn còn hơn 500.000 em chưa hoàn tất đăng ký.

Những điểm thí sinh cần nắm chắc khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Lai Châu tiếp sức học sinh vùng cao trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu sẽ hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú năm cuối cấp bậc trung học phổ thông, nhằm giảm bớt khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em yên tâm ôn tập, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 đạt kết quả cao.

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu sẽ hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú năm cuối cấp bậc trung học phổ thông, nhằm giảm bớt khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em yên tâm ôn tập, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 đạt kết quả cao.

Nửa thế kỷ “ươm mầm" cán bộ từ mái trường THPT Dân tộc nội trú N’ Trang Lơng

VOV.VN - Từ một cơ sở giáo dục đặc thù, Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng đã trở thành “vườn ươm” nguồn cán bộ người DTTS cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. 50 năm qua, hàng nghìn học sinh trưởng thành từ đây đã quay về phục vụ quê hương mình, tạo nên hành trình bền bỉ gieo mầm tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm.

VOV.VN - Từ một cơ sở giáo dục đặc thù, Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng đã trở thành “vườn ươm” nguồn cán bộ người DTTS cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. 50 năm qua, hàng nghìn học sinh trưởng thành từ đây đã quay về phục vụ quê hương mình, tạo nên hành trình bền bỉ gieo mầm tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm.

Điểm ưu tiên, khuyến khích tốt nghiệp THPT 2026: Quy định mới thí sinh cần biết

VOV.VN - Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT áp dụng quy định mới về cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh có thể được cộng tối đa 0,5 điểm ưu tiên và 2 điểm khuyến khích tùy đối tượng và thành tích, nhưng không được cộng dồn nhiều mức, ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp.

VOV.VN - Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT áp dụng quy định mới về cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh có thể được cộng tối đa 0,5 điểm ưu tiên và 2 điểm khuyến khích tùy đối tượng và thành tích, nhưng không được cộng dồn nhiều mức, ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục