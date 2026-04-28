Lai Châu tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, không khí ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đang “nóng” hơn bao giờ hết. Không còn những giờ học mang tính lý thuyết đơn thuần, các tiết ôn tập lúc này được tổ chức theo hướng luyện đề, bám sát cấu trúc minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên phân loại học sinh theo năng lực, thiết kế nội dung phù hợp, giúp từng em tiến bộ rõ rệt qua từng ngày.

Em Nguyễn Thanh Hằng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa chia sẻ: "Ở trên lớp thầy cô cũng đã cho đề để ôn luyện. Kinh nghiệm là trên lớp em sẽ chú ý lắng nghe và sau đó về nhà em sẽ xem lại trong những đề mà thầy, cô cho ôn luyện xem mình đã sai ở đâu. Sau đó, em sẽ tham khảo thêm những đề của các tỉnh khác ở trên mạng để luyện thêm".

Chủ động học tập, tự phát hiện lỗ hổng kiến thức và tìm cách khắc phục là phương pháp được nhiều học sinh áp dụng trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh việc học trên lớp, các em cũng dành thêm nhiều thời gian tự học ở nhà, luyện đề trực tuyến, đồng thời chú ý giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi.

Em Đinh Thùy Linh, học sinh lớp 12 chuyên Toán nói: "Em đã tập trung ôn tập với tinh thần tập trung cao độ và xây dựng kế hoạch bài bản, với tinh thần kỷ luật cao. Em đã chuẩn bị cho mình được những kỹ năng cơ bản để có thể bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và tự tin nhất. Ngoài ra, em ôn luyện hàng ngày, ôn lại những kiến thức mà mình vẫn còn hổng, để từ đó bước vào phòng thi với tâm lý tự tin nhất".

Theo thầy giáo Đặng Trần Hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu, để có được sự chủ động và tự tin ấy, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi khoa học ngay từ đầu năm học. Song song với việc hoàn thành chương trình chính khóa, các lớp ôn tập được tổ chức linh hoạt theo từng giai đoạn, kết hợp thi thử để đánh giá năng lực và điều chỉnh phương pháp dạy và học kịp thời.

"Hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của nhà trường đều đạt 100%, tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học có những năm đạt trên 99% và ổn định trên 98%. Với nền tảng đó, hàng năm nhà trường đều xây dựng các kế hoạch dạy và học trong nhà trường đảm bảo đúng tiến độ. Song song với đó, cân đối thời gian phù hợp để tổ chức ôn thi cuối cấp cho học sinh ngay từ đầu năm học. Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ học sinh nhà trường đều đã hoàn thành những nội dung chương trình chính và tập trung cao độ chuẩn bị cho kỳ thi", thầy giáo Đặng Trần Hiệu cho biết.

Cũng như Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thời điểm này, các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đang đồng loạt tăng tốc ôn thi. Việc phân hóa đối tượng học sinh, tổ chức ôn tập sát thực tế, tăng cường luyện đề và thi thử được triển khai rộng rãi. Đặc biệt, các trường chú trọng hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa các điều kiện ăn ở, học tập để các em yên tâm ôn luyện.

Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đó là duy trì, giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp và nâng cao phổ điểm trung bình của các môn thi. Để đạt được mục tiêu này, đối với các đơn vị trường cần tổ chức ôn thi linh hoạt, sát với thực tế và sát đối tượng học sinh. Quan tâm hơn đối với những học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, đảm bảo các điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất có thể cho học sinh trong giai đoạn nước rút này".

Toàn tỉnh Lai Châu sẽ có hơn 4.400 học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ các nhà trường, sự đồng hành của ngành giáo dục và nỗ lực bền bỉ của từng học sinh, tỉnh Lai Châu đang hướng đến một kỳ thi chất lượng và đạt kết quả cao.