CSGT chỉ ra các hành vi chính gây tai nạn giao thông

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức mới đây, Đại tá Phạm Quang Huy (Phó Cục trưởng Cục CSGT) cho biết, theo thống kê trong 6 tháng qua, cả nước xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí: giảm 762 vụ (hơn 13%), giảm 484 người chết (gần 15%) và 214 người bị thương (gần 6%).

Đại tá Phạm Quang Huy (Phó Cục trưởng Cục CSGT)

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục CSGT đã tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.

"Cục CSGT xác định có 6 hành vi là nguyên nhân chính gây ra TNGT. Có 80% số vụ TNGT là do người điều khiển giao thông vi phạm các hành vi như: sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, không chú ý quan sát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có 1 số nguyên nhân xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên tuyến đường tỉnh, quốc lộ, thời gian từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau các ngày cuối tuần, người điều khiển từ 27 – 55 tuổi", Đại tá Phạm Quang Huy chia sẻ.

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã xử lý 1.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3.250 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn 374 nghìn trường hợp chiếm 22,6%. 6 tháng đầu năm giảm hơn 500 người chết do TNGT so với cùng kỳ năm ngoái, điều này không chỉ giúp tăng hệ số an toàn khi tham gia giao thông mà còn giúp giảm nỗi đau cho các gia đình, xã hội.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT nên vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Ngoài ra cũng tập trung triển khai chuyên đề xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tụ tập thành những nhóm vào dịp đầu hè, sử dụng xe mô tô bốc đầu, mang theo hung khí, rủ nhau lạng lách đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Cùng thời gian trên, tăng 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải trong đó có 1 xe hết hạn kiểm định, không có dữ liệu giám sát hành trị tại thời điểm xảy ra tai nạn; 4 xe ô tô tải trong đó 2 xe cũng không có dữ liệu giám sát hành trình vào thời điểm tai nạn. TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải có tỷ lệ thấp hơn so với mô tô, xe máy nhưng khi xảy ra lại là nguồn nguy hiểm cao độ do có kích thước lớn, có nhiều điểm mù, khuất tầm nhìn, chở nhiều người.

Đại tá Phạm Quang Huy đưa ra giải pháp từ nay đến cuối năm là sẽ tập trung tổ chức thêm chuyên đề xử lý xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục triển khai các chuyên đề mang lại hiệu quả giảm TNGT, trong đó có chuyên đề về nồng độ cồn.

Lãnh đạo Cục CSGT cũng kiến nghị, tăng cường sự phối hợp các ngành, các cấp, đẩy mạnh phát huy sáng kiến về đảm bảo TTATGT. Đồng thời, phối hợp các lực lượng quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có phương tiện thường xuyên vi phạm về TTATGT, đặc biệt là các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng. Phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục xử lý các điểm đen TNGT, các điểm ùn tắc giao thông, góp phần làm giảm TNGT, giảm ùn tắc giao thông...