Định hướng giao thông công cộng - xu hướng phát triển đô thị hiện đại

Thứ Năm, 08:15, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) - nội dung mới trong Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán ùn tắc, quá tải hạ tầng và thiếu nguồn lực của Hà Nội.

Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua đã trao cho Hà Nội những công cụ tài chính đô thị mang tính đột phá, trong đó mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” quan trọng.

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội nhận định, TOD là giải pháp căn cơ và dài hạn để giải quyết hàng loạt vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội và hạn chế nguồn lực đầu tư. Việc đưa TOD vào Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là một thay đổi về chính sách, mà là bước chuyển về tư duy phát triển.

Dinh huong giao thong cong cong - xu huong phat trien do thi hien dai hinh anh 1
Ảnh minh họa: Nano Banana

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhìn nhận: “Hà Nội có kế hoạch phát triển định hướng giao thông công cộng, với 14 tuyến đường sắt trên cao. Đây là kết cấu khung giao thông đô thị rất quan trọng. Trong 10-15 năm tới đây nếu hoàn thành, sẽ đấu nối hệ thống các khu đô thị. Tôi lấy ví dụ, từ khu thể thao Olimpic đi từ đầu này đến đầu kia, lâu nhất cũng chỉ 15 phút, kết nối rất thuận tiện. Trong đó hội đủ giao thông là cơ bản, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ”.

 Đáng chú ý, kế hoạch đầu tư theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cũng được Hà Nội xác định rõ. Theo đó, Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu TOD cấp quốc gia (quy mô khoảng 100 ha/khu), 23 khu TOD cấp vùng (50 ha/khu) và 134 khu TOD khác, với tổng diện tích khoảng 5.000ha. Quỹ đất này được coi là "dư địa vàng" để tạo nguồn thu cho đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Theo tính toán, Hà Nội cần khoảng 86 tỷ USD để xây dựng 19 tuyến metro dài 900 km, một con số rất lớn nếu chỉ dựa vào ngân sách. Tư duy mới là không vay tiền để làm metro, mà chính metro sẽ tạo ra nguồn lực để phát triển đô thị.

ha_tang_cho_xe_buyt_hoat_dong_van_con_nhieu_kho_khan.jpg

Miễn phí xe buýt - tạo cú hích cho giao thông công cộng TP.HCM

VOV.VN - Giao thông công cộng TP.HCM hiện chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực. Trong bối cảnh áp lực phương tiện cá nhân ngày càng tăng, TP đang "đặt cược" vào metro và chính sách miễn phí xe buýt để tạo cú hích thay đổi thói quen di chuyển.

 

 

Hà Nho/VOV1
Tag: giao thông công cộng định hướng giao thông công cộng phát triển đô thị hiện đại tod luật thủ đô
Cần Thơ tăng tốc phát triển đô thị thông minh
Cần Thơ tăng tốc phát triển đô thị thông minh

VOV.VN - Cần Thơ đang tăng tốc phát triển đô thị thông minh, tập trung hoàn thiện tiêu chí, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông tin được nêu tại cuộc họp ngày 22/4.

Cần Thơ tăng tốc phát triển đô thị thông minh

Cần Thơ tăng tốc phát triển đô thị thông minh

VOV.VN - Cần Thơ đang tăng tốc phát triển đô thị thông minh, tập trung hoàn thiện tiêu chí, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông tin được nêu tại cuộc họp ngày 22/4.

Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM

VOV.VN - Những “cơ chế đặc thù” từ các nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa đủ và yêu cầu phải có một Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM trở nên cấp thiết.

Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM

Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM

VOV.VN - Những “cơ chế đặc thù” từ các nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa đủ và yêu cầu phải có một Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM trở nên cấp thiết.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

VOV.VN - Trong các ngày từ 28/1 - 1/2, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

VOV.VN - Trong các ngày từ 28/1 - 1/2, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

