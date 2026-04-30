Định hướng giao thông công cộng - xu hướng phát triển đô thị hiện đại

Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua đã trao cho Hà Nội những công cụ tài chính đô thị mang tính đột phá, trong đó mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” quan trọng.

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội nhận định, TOD là giải pháp căn cơ và dài hạn để giải quyết hàng loạt vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội và hạn chế nguồn lực đầu tư. Việc đưa TOD vào Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là một thay đổi về chính sách, mà là bước chuyển về tư duy phát triển.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhìn nhận: “Hà Nội có kế hoạch phát triển định hướng giao thông công cộng, với 14 tuyến đường sắt trên cao. Đây là kết cấu khung giao thông đô thị rất quan trọng. Trong 10-15 năm tới đây nếu hoàn thành, sẽ đấu nối hệ thống các khu đô thị. Tôi lấy ví dụ, từ khu thể thao Olimpic đi từ đầu này đến đầu kia, lâu nhất cũng chỉ 15 phút, kết nối rất thuận tiện. Trong đó hội đủ giao thông là cơ bản, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ”.

Đáng chú ý, kế hoạch đầu tư theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cũng được Hà Nội xác định rõ. Theo đó, Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu TOD cấp quốc gia (quy mô khoảng 100 ha/khu), 23 khu TOD cấp vùng (50 ha/khu) và 134 khu TOD khác, với tổng diện tích khoảng 5.000ha. Quỹ đất này được coi là "dư địa vàng" để tạo nguồn thu cho đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Theo tính toán, Hà Nội cần khoảng 86 tỷ USD để xây dựng 19 tuyến metro dài 900 km, một con số rất lớn nếu chỉ dựa vào ngân sách. Tư duy mới là không vay tiền để làm metro, mà chính metro sẽ tạo ra nguồn lực để phát triển đô thị.