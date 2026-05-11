Danh sách gần 10.000 cơ sở, từ nhà trọ đến công ty sắp bị công an Hà Nội kiểm tra

Theo Công an Hà Nội, đợt kiểm tra được triển khai nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý của lực lượng công an đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong Quý II, công an Hà Nội sẽ kiểm tra gần 10.000 cơ sở trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý là hoạt động kiểm tra lần này không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà còn hướng đến việc “bắt bệnh” những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Song song với kiểm tra, các đoàn công tác được yêu cầu trực tiếp lắng nghe phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động. Công an Hà Nội kỳ vọng việc này sẽ góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy môi trường đầu tư của Thủ đô ngày càng thông thoáng hơn.

Đáng chú ý, lãnh đạo Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu “tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà”, tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Trước đó, từ đầu tháng 1/2026, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 12 về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên cả nước.

Theo Công an Hà Nội, để nâng cao hiệu quả thực hiện, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, siết chặt kỷ luật công vụ và chủ động ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong quá trình triển khai.

Với quy mô gần 10.000 cơ sở kinh doanh được kiểm tra chỉ trong một quý, đây được xem là một trong những đợt rà soát lớn nhất của lực lượng công an tại Hà Nội thời gian gần đây. Nhiều ý kiến cho rằng nếu triển khai đúng tinh thần hỗ trợ, minh bạch và không gây phiền hà, kế hoạch này có thể trở thành cú hích giúp môi trường kinh doanh của Thủ đô ổn định và bền vững hơn.