  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Những công trình nào được Hà Nội xây dựng trước ở trục đại lộ cảnh quan sông Hồng?

Thứ Tư, 10:13, 13/05/2026
VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa trình phương án triển khai siêu dự án phát triển đô thị ven sông Hồng với quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha, trải dài qua 16 xã, phường và có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới gần 737.000 tỷ đồng.

Theo tờ trình, nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án là liên danh gồm Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành hàng loạt hạng mục quy mô lớn như trục đại lộ cảnh quan ven sông, công viên vui chơi giải trí, các khu đô thị mới, quỹ đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.

Hà Nội cho biết dự án được chia thành 5 nhóm loại hình với 18 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, thấp hơn mức đề xuất chủ trương trước đó khoảng 855.000 tỷ đồng.

Dự kiến tiến độ triển khai từ năm 2026 đến năm 2038. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên hoàn thành các hạng mục trọng điểm gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông Hồng; Kè và chỉnh trị lòng, bờ sông; Công viên công cộng tại phường Phú Thượng; Công viên bãi sông phường Hồng Hà; Khu vực “phòng khách đô thị”; Các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên; Dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến bố trí hơn 2.655ha quỹ đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát từ các dự án chậm triển khai và quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo đô thị mới ven sông Hồng, trở thành “trục cảnh quan chiến lược” và động lực phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Văn Ngân/VOV.VN
Thống nhất di dời dân ngoài đê, tái thiết không gian hai bên sông Hồng qua Hà Nội
VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê nhằm phục vụ mục tiêu tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông Hồng, gắn với chiến lược phát triển đô thị dài hạn của Thủ đô.

Chi tiết siêu dự án đầu tư "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng"
VOV.VN - Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đầu tư với kỳ vọng phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng.

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng"
VOV.VN - Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến đại lộ ven sông, hệ thống công viên, kè chỉnh trị sông và các khu đô thị định cư trải dài qua 16 xã, phường.

Những thay đổi cơ bản trong dự án "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng"
VOV.VN - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

