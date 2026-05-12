Cụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang đã được gia đình đón về

Thứ Ba, 09:12, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

Một cụ ông lớn tuổi được người thân đưa đến chùa rồi rời đi, để lại thư nhờ nhà chùa chăm sóc, sau đó đã được gia đình đón về.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào khoảng 11h trưa 10/5, camera an ninh tại Chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) ghi lại hình ảnh một ô tô biển vàng chở theo một cụ ông đến cổng chùa. Theo hình ảnh từ camera, có hai người đưa cụ vào trong khuôn viên chùa, để lại một số đồ dùng cá nhân, sữa cùng một mảnh giấy rồi rời đi.

Mảnh giấy được cho là do người thân để lại, có nội dung: “Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thật tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Hình ảnh gia đình đưa cụ ông đến chùa rồi rời đi lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Trích từ camera

Sau khi phát hiện sự việc, trụ trì Chùa Đồng đã cho cụ ông ăn cháo và tạm thời chăm sóc. Tuy nhiên, do sức khỏe cụ khá yếu, không thể tự đi lại, trong khi nhà chùa không đủ điều kiện để chăm sóc lâu dài nên thông tin đã nhanh chóng được chia sẻ, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Sáng ngày 12/5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện UBND xã Lạc Phượng cho biết, gia đình đã đến đón cụ ông về nhà.

“Trường hợp này gia đình đã đón về rồi, nói chung không có vấn đề gì cả. Có gia đình, có chủ thể rõ ràng. Mọi việc đã thống nhất xong” - vị đại diện UBND xã thông tin.

Trước phản ứng của dư luận về hành động đưa người già đến chùa rồi rời đi, đại diện địa phương cho biết gia đình có “khổ tâm riêng”, đồng thời khẳng định việc đưa cụ ông về đã được thực hiện sau khi chính quyền làm việc với các bên liên quan.

Theo đại diện UBND xã Lạc Phượng, bản thân cụ ông cũng mong muốn như vậy và việc này có sự đồng thuận của gia đình.

Dù sự việc đã được giải quyết, hình ảnh cụ ông lớn tuổi được đưa đến chùa trong tình trạng sức khỏe yếu vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời đặt ra nhiều suy ngẫm về trách nhiệm chăm sóc người thân cao tuổi trong mỗi gia đình.

