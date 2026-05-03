Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ tấp nập trở lại TP.HCM. Theo dự báo của Trung tâm điều hành sân bay, Tân Sơn Nhất trải qua một ngày hoạt động hết công suất với 795 chuyến bay, phục vụ khoảng 136.802 lượt hành khách. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng ghi nhận lượng khách qua các bến xe tăng từ 20 - 30% so với ngày thường.

Mặc dù lượng người đổ về tăng đột biến, tình hình giao thông tại các cửa ngõ cơ bản vẫn được kiểm soát, không xảy ra cảnh kẹt xe kéo dài.

Ghi nhận tại khu vực phía Đông, dòng ô tô từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ xuống khiến nút giao An Phú luôn trong tình trạng báo động. Dù vậy, trên các trục đường huyết mạch như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ (khu vực TP Thủ Đức cũ), Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1A, xe cộ tuy dày đặc nhưng vẫn có thể di chuyển chậm.

Tình trạng ùn tắc cục bộ chủ yếu xảy ra trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần trạm thu phí. Tại đây, các đơn vị vận hành đã phải tăng cường nhân sự để giải tỏa phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ dây chuyền.

Cửa ngõ phía tây Thành phố có lượng phương tiện tăng đột biến, dòng xe cộ di chuyển từ từ

Tương tự, người dân từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu chọn lộ trình qua phà Cát Lái và đường Mai Chí Thọ cũng gặp đôi chút khó khăn do mật độ phương tiện quá lớn.

Về tình hình vận tải hành khách đường bộ, Bến xe Miền Tây ghi nhận lượng khách đổ về rất đông do khoảng cách từ Đồng bằng sông Cửu Long lên TP.HCM khá gần, người dân có thể linh hoạt chọn thời gian di chuyển vào buổi chiều.

Trái ngược, Bến xe Miền Đông lại khá thông thoáng, rộng rãi. Nguyên nhân là do các phương tiện từ miền Trung, Tây Nguyên thường xuất phát muộn, chạy xuyên đêm và đa số đã cập bến vào khung giờ từ 2 đến 7 giờ sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng nhận định, áp lực giao thông sẽ còn duy trì đến tận khuya cùng ngày khi các chuyến xe liên tỉnh cuối cùng đổ về thành phố. Do đó, người dân được khuyến cáo nên cập nhật thông tin qua đài phát thanh và các ứng dụng bản đồ để lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động tránh các khung giờ cao điểm và những nút giao đang bị ùn tắc cục bộ.

Các con đường nối từ miền Trung và Đông Nam Bộ vào TP.HCM có lượng phương tiện dày đặc

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ùn tắc tại nhiều điểm