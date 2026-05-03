  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm

Chủ Nhật, 18:49, 03/05/2026
VOV.VN - Hàng nghìn người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ, bến xe và sân bay trở nên nhộn nhịp. Dù lượng khách tăng 20 - 30%, giao thông cơ bản vẫn được kiểm soát, chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí và một số nút giao.

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ tấp nập trở lại TP.HCM. Theo dự báo của Trung tâm điều hành sân bay, Tân Sơn Nhất trải qua một ngày hoạt động hết công suất với 795 chuyến bay, phục vụ khoảng 136.802 lượt hành khách. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng ghi nhận lượng khách qua các bến xe tăng từ 20 - 30% so với ngày thường.

Sân bay Tân Sơn Nhất có lượng khách tăng cao đột biến trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Mặc dù lượng người đổ về tăng đột biến, tình hình giao thông tại các cửa ngõ cơ bản vẫn được kiểm soát, không xảy ra cảnh kẹt xe kéo dài.

Ghi nhận tại khu vực phía Đông, dòng ô tô từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ xuống khiến nút giao An Phú luôn trong tình trạng báo động. Dù vậy, trên các trục đường huyết mạch như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ (khu vực TP Thủ Đức cũ), Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1A, xe cộ tuy dày đặc nhưng vẫn có thể di chuyển chậm.

Tình trạng ùn tắc cục bộ chủ yếu xảy ra trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần trạm thu phí. Tại đây, các đơn vị vận hành đã phải tăng cường nhân sự để giải tỏa phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ dây chuyền.

Cửa ngõ phía tây Thành phố có lượng phương tiện tăng đột biến, dòng xe cộ di chuyển từ từ

Tương tự, người dân từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu chọn lộ trình qua phà Cát Lái và đường Mai Chí Thọ cũng gặp đôi chút khó khăn do mật độ phương tiện quá lớn.

Về tình hình vận tải hành khách đường bộ, Bến xe Miền Tây ghi nhận lượng khách đổ về rất đông do khoảng cách từ Đồng bằng sông Cửu Long lên TP.HCM khá gần, người dân có thể linh hoạt chọn thời gian di chuyển vào buổi chiều.

Trái ngược, Bến xe Miền Đông lại khá thông thoáng, rộng rãi. Nguyên nhân là do các phương tiện từ miền Trung, Tây Nguyên thường xuất phát muộn, chạy xuyên đêm và đa số đã cập bến vào khung giờ từ 2 đến 7 giờ sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng nhận định, áp lực giao thông sẽ còn duy trì đến tận khuya cùng ngày khi các chuyến xe liên tỉnh cuối cùng đổ về thành phố. Do đó, người dân được khuyến cáo nên cập nhật thông tin qua đài phát thanh và các ứng dụng bản đồ để lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động tránh các khung giờ cao điểm và những nút giao đang bị ùn tắc cục bộ.

Một số hình ảnh tình hình giao thông tại các cửa ngõ vào TP.HCM:

Các con đường nối từ miền Trung và Đông Nam Bộ vào TP.HCM có lượng phương tiện dày đặc
Người dân di chuyển tại cửa ngõ phía Đông vào thành phố.
Cửa ngõ phía tây Thành phố có lượng phương tiện tăng đột biến, dòng xe cộ di chuyển từ từ
Hành khách cập bến tại bến xe miền Tây
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ùn tắc tại nhiều điểm
Cao tốc Long Thành - Dầu Giây đông đúc gây áp lực giao thông cho nút giao An Phú

 

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Áp lực giao thông đè nặng cửa ngõ phía Nam Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dòng người ùn ùn quay trở lại Hà Nội khiến cửa ngõ phía Nam rơi vào tình trạng quá tải. Từ cao tốc Pháp Vân đến Vành đai 3 trên cao, nhiều điểm ùn tắc kéo dài, phương tiện di chuyển khó khăn, áp lực giao thông gia tăng rõ rệt.

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

