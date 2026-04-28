中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Ba, 16:58, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Trước áp lực giao thông gia tăng trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia giao thông của người dân ngay từ những ngày trước lễ. 

Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai điều tiết phương tiện trên Quốc lộ14 đoạn qua Bình Phước cũ

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời điều tiết, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, bảo đảm người dân đi lại an toàn.

Cụ thể, các đơn vị, đội, trạm CSGT trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án theo tuyến, địa bàn phụ trách.

Trên Quốc lộ 51, tuyến đường trọng điểm trong dịp lễ khi người dân từ các đô thị lớn như: TP.HCM, Đồng Nai đổ về khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng CSGT đã chuẩn bị sẵn phương án phân luồng, điều tiết phương tiện và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lưu lượng tham gia giao thông qua cửa ngõ Đồng Nai là rất lớn

Không chỉ ở các tuyến quốc lộ lớn, nhiều địa bàn cơ sở cũng đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Tại phường Long Khánh, Bảo Vinh, xã La Ngà… lực lượng công an đã tổ chức ra quân kiểm tra, lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường: Hùng Vương, Quang Trung, Hoàng Diệu… tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái quy định.

Cảnh sát trật tự tổ chức ra quân cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về hành lang an toàn giao thông; Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an toàn tại các bến phà

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự đồng thuận, chấp hành của người dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được kỳ vọng sẽ diễn ra ổn định, hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn giao thông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi nghỉ ngơi của người dân.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai kỳ nghỉ 30/4 áp lực giao thông Quốc lộ 51 nghỉ lễ giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ
VOV.VN - Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cửa ngõ tại TP.HCM đông đúc phương tiện. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu "nóng" khi lượng khách tăng cao.

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi
VOV.VN - Chiều 27/4, trong khi ùn ứ xuất hiện tại cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - vành đai 3, đường Cổ Linh, thì các cửa ngõ khác và tuyến đường nội đô Hà Nội có lượng xe vừa phải, đi lại thuận lợi.

Thủ tướng: Bộ GD&ĐT hoàn thiện Nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa phổ thông
VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Tăng tốc về đích, bến xe Yên Sở định hình đầu mối giao thông phía Nam Hà Nội
VOV.VN - Nằm trên trục Vành đai 3, Bến xe khách Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Với quy mô gần 27.600m², công suất 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải cho các bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.

Cảnh báo ùn tắc giao thông khi "biển người và xe" về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ
VOV.VN - Lực lượng chức năng phát đi cảnh báo khẩn khi dự báo lượng người và phương tiện đổ dồn về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ tăng đột biến, đặc biệt trùng với ngày nghỉ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục