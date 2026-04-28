Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trước áp lực giao thông gia tăng trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia giao thông của người dân ngay từ những ngày trước lễ.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai điều tiết phương tiện trên Quốc lộ14 đoạn qua Bình Phước cũ

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời điều tiết, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, bảo đảm người dân đi lại an toàn.

Cụ thể, các đơn vị, đội, trạm CSGT trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án theo tuyến, địa bàn phụ trách.

Trên Quốc lộ 51, tuyến đường trọng điểm trong dịp lễ khi người dân từ các đô thị lớn như: TP.HCM, Đồng Nai đổ về khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng CSGT đã chuẩn bị sẵn phương án phân luồng, điều tiết phương tiện và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lưu lượng tham gia giao thông qua cửa ngõ Đồng Nai là rất lớn

Không chỉ ở các tuyến quốc lộ lớn, nhiều địa bàn cơ sở cũng đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Tại phường Long Khánh, Bảo Vinh, xã La Ngà… lực lượng công an đã tổ chức ra quân kiểm tra, lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường: Hùng Vương, Quang Trung, Hoàng Diệu… tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái quy định.

Cảnh sát trật tự tổ chức ra quân cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về hành lang an toàn giao thông; Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an toàn tại các bến phà

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự đồng thuận, chấp hành của người dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được kỳ vọng sẽ diễn ra ổn định, hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn giao thông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi nghỉ ngơi của người dân.