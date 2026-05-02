Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương. Trong đó, toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ với 45 vụ, làm chết 23 người, bị thương 32 người; giảm tương ứng 13 vụ, 12 người chết và 4 người bị thương.

Đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn, không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 14.943 trường hợp thông qua nhiều kênh như tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phản ánh từ người dân.

Trong đó, hệ thống giám sát phát hiện 1.037 trường hợp vi phạm (xử lý 41 trường hợp); thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp (lập biên bản 416 trường hợp); tiếp nhận tin báo từ người dân, mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng 8 trường hợp.

Riêng trong công tác tuần tra trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương đã phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 40,15 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô và 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe, trừ điểm GPLX đối với 2.149 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón, trả khách sai quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Cục CSGT nhận định, dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm, song lưu lượng phương tiện trong kỳ nghỉ lễ vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.