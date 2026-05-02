  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

Thứ Bảy, 19:57, 02/05/2026
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương. Trong đó, toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ với 45 vụ, làm chết 23 người, bị thương 32 người; giảm tương ứng 13 vụ, 12 người chết và 4 người bị thương.

Đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn, không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp nghi vấn

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 14.943 trường hợp thông qua nhiều kênh như tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phản ánh từ người dân.

Trong đó, hệ thống giám sát phát hiện 1.037 trường hợp vi phạm (xử lý 41 trường hợp); thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp (lập biên bản 416 trường hợp); tiếp nhận tin báo từ người dân, mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng 8 trường hợp.

Riêng trong công tác tuần tra trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương đã phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 40,15 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô và 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe, trừ điểm GPLX đối với 2.149 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón, trả khách sai quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Cục CSGT nhận định, dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm, song lưu lượng phương tiện trong kỳ nghỉ lễ vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.

Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày cao điểm kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giảm sâu, xử lý hơn 13.000 trường hợp vi phạm
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc ghi nhận chuyển biến tích cực khi số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

