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Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee rà soát, gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Thứ Sáu, 15:51, 02/10/2026
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VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee rà soát, ngừng kinh doanh và gỡ bỏ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 9/10/2026.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử, xác minh và ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến” nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm trên đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee tại mục “thực phẩm chức năng”.

Theo nội dung quảng cáo, sản phẩm có công dụng hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh; phòng cho người có nguy cơ đột quỵ như cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường, tim mạch; phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người từng tai biến. Sản phẩm còn được quảng cáo là “rất tốt” cho người suy nhược thần kinh do áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đối với sản phẩm này.

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Sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến” đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee

Theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường.

Trong đó, hồ sơ đăng ký bản công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nộp tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; đối với thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, hồ sơ được nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh chỉ định.

Cục An toàn thực phẩm cũng viện dẫn Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn nêu trên, Shopee phải xác minh thông tin, ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn số 2790/ATTP-SP ngày 04/11/2024, số 3288/ATTP-SP ngày 30/12/2024, số 951/ATTP-SP ngày 05/5/2025, số 1050/ATTP-SP ngày 20/5/2025, số 1110/ATTP-SP ngày 27/5/2025, số 2285/ATTP-SP ngày 11/11/2025 và số 144/ATTP-SP ngày 27/01/2026. Kết quả thực hiện phải được báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, trước ngày 09/10/2026.

Cùng với văn bản gửi Shopee, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo đến sàn và các gian hàng kinh doanh để xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm và xử lý theo quy định pháp luật.

Chung Thủy/VOV.VN
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