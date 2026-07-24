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Cục Đường bộ cảnh báo nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Thứ Sáu, 10:29, 24/07/2026
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VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư đang chậm tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành theo cam kết, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, thu phí các tuyến cao tốc và vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Liên danh Petrolimex và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sau khi ghi nhận nhiều hạng mục chậm tiến độ so với yêu cầu và các mốc cam kết.

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Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Liên danh nhà đầu tư Petrolimex chưa quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thi công, đứng trước nguy cơ khó hoàn thành theo như cam kết.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước đó cơ quan này đã ban hành văn bản yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu gồm đường ra, vào trạm, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và nhà nghỉ tạm chậm nhất trước ngày 15/7/2026; hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026. Đồng thời, các nhà đầu tư phải rà soát, lập lại tiến độ thi công chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường và tiến độ chung của dự án.

Qua theo dõi tiến độ thực hiện 5 trạm dừng nghỉ do Liên danh Petrolimex đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chỉ có trạm dừng nghỉ trên tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km15 cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, nhà thầu đã tích cực triển khai thi công, đến ngày 15/7 đã hoàn thành và đưa vào khai thác tạm các công trình dịch vụ công thiết yếu phía bên phải tuyến. Hiện đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác tạm trạm bên trái trước ngày 31/7 và đưa trạm cấp nhiên liệu phía bên phải vào khai thác trước ngày 15/8/2026.

Đối với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km77, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá nhà thầu đã có nỗ lực triển khai nhưng tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo cơ quan quản lý, đến ngày 21/7, đường ra vào trạm bên trái vẫn chưa hoàn thành lớp cấp phối đá dăm; đường ra vào trạm bên phải chưa hoàn thành nền đường, đồng thời chưa lập rào chắn để tháo dỡ hộ lan và cột điện chiếu sáng trên tuyến cao tốc. Với tiến độ hiện nay, dự án có nguy cơ không hoàn thành đường ra, vào để đưa vào khai thác tạm trạm bên trái trước ngày 31/7 và trạm bên phải trước ngày 10/8/2026 như cam kết của nhà đầu tư và nhà thầu nếu không quyết liệt hơn trong tổ chức thi công.

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Trạm dừng nghỉ Km329+700 trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đang thi công hoàn thiện các hạng mục phục vụ chủ phương tiện.

Tại dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt, Cục Đường bộ Việt Nam nhận định nhà đầu tư và nhà thầu chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thi công, đến nay vẫn chưa hoàn thành đường ra, vào trạm. Điều này khiến dự án đứng trước nguy cơ không thể đưa vào khai thác tạm trạm bên phải trước ngày 31/7 và trạm bên trái trước ngày 15/8/2026 theo kế hoạch.

Đối với hai dự án trạm dừng nghỉ trên các tuyến Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm, cơ quan quản lý cho biết nhà đầu tư và nhà thầu chưa thực hiện đúng các cam kết về tiến độ.

Đến ngày 21/7/2026, khối lượng thi công nền đường ra, vào mới đạt khoảng 45% khối lượng đắp nền; việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị còn chậm, đồng thời chưa tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá các dự án này nhiều khả năng tiếp tục không hoàn thành đường ra, vào trạm trước ngày 31/7/2026 theo yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cảnh báo Liên danh Petrolimex về việc chậm hoàn thành các hạng mục đường ra, vào và công trình dịch vụ công thiết yếu theo hợp đồng đã ký kết cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Theo cơ quan này, việc chậm tiến độ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật, đồng thời có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm về phòng, chống lãng phí theo Nghị định số 267/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 của Chính phủ.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện dự án đối với cán bộ trực tiếp phụ trách và các nhà thầu thi công.

"Các nhà đầu tư cần xác định việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trong triển khai các dự án trạm dừng nghỉ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời coi đây là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét xử lý kỷ luật nếu để xảy ra vi phạm", Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu nhà đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết phù hợp với thực tế hiện trường; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư nhằm hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác tạm chậm nhất trước ngày 31/7/2026 theo đúng cam kết.

Phi Long/VOV.VN
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