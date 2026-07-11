Hoàn thành trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam là điều kiện để triển khai thu phí

Trong hai ngày 9 và 10/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ kiểm tra thực địa các dự án đường cao tốc khu vực miền Trung và tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Sau chuyến kiểm tra, Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các mốc thời gian theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng tốc hoàn thành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch xây dựng 36 trạm dừng nghỉ, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành. Hiện Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng 24 trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Đến nay, Bộ đã ký hợp đồng triển khai 21 trạm, còn 3 trạm đang thực hiện các thủ tục đầu tư gồm: trạm trên tuyến La Sơn - Hòa Liên tại Km52 đang lựa chọn nhà đầu tư; trạm khu vực Hầm Đèo Cả đang xác định vị trí xây dựng; trạm trên tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thực hiện thủ tục đăng ký danh mục dự án đầu tư sử dụng đất.

Theo ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, có 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km205. Có 9 trạm đã cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và đã đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông; 3 trạm đang thi công nhưng đã bố trí trạm phục vụ tạm; 6 trạm chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu.

Riêng trạm dừng nghỉ trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144 hiện chưa thể triển khai thi công do địa phương mới bàn giao khoảng 16% mặt bằng.

Ông Ngô Lâm cho biết, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch hè năm 2026. Đồng thời, đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Mặc dù thời gian qua lãnh đạo Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã nhiều lần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, song theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ triển khai tại một số dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết; khẩn trương huy động thêm nguồn lực, bổ sung các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác trước ngày 15/7/2026, đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026 theo đúng tiến độ hợp đồng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu một số đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc điều chỉnh giá, hoàn thiện hợp đồng với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công 9 trạm dừng nghỉ do đơn vị này thực hiện. Bộ nhấn mạnh hiện vẫn còn một số trạm chậm so với tiến độ hợp đồng, nhà đầu tư cần sớm khắc phục các tồn tại, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian đã cam kết.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án bố trí lãnh đạo thường xuyên bám sát hiện trường, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt đối với 6 trạm chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu, bảo đảm đưa vào khai thác trước ngày 15/7/2026.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ hằng tuần và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các nhà đầu tư chậm triển khai các trạm dừng nghỉ theo quy định của hợp đồng và pháp luật.