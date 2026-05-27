Hai trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai chưa thể vận hành

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo tiến độ triển khai hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, gồm trạm tại Km77+820 thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và trạm tại Km35+500 thuộc dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay một số thủ tục của các dự án đã hoàn thành, như giấy phép môi trường và thủ tục thu hồi khoáng sản tại trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn Km77+820. Tuy nhiên, nhiều nội dung quan trọng vẫn còn vướng mắc.

Cụ thể, tại trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77+820, thủ tục thu hồi khoáng sản tại khu vực chồng lấn với diện tích đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản vẫn chưa hoàn tất.

Trong khi đó, trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn Km35+500 còn gặp khó trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án. Đồng thời, dự án cũng phải thực hiện bổ sung giải phóng mặt bằng khoảng 0,47ha phục vụ đường ra vào trạm dừng nghỉ.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án 85 đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng cho UBND xã Phù Mỹ Nam từ ngày 28/4/2026, song đến nay việc bàn giao mặt bằng bổ sung vẫn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, từ ngày 29/4/2026, các đoạn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã chính thức đưa vào khai thác. Tuy nhiên, hai trạm dừng nghỉ trên tuyến vẫn chưa thể vận hành, ảnh hưởng đến nhu cầu dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu và sử dụng dịch vụ của người dân, phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc sớm hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ khai thác đồng bộ tuyến cao tốc mà còn đáp ứng yêu cầu triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

“Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục để đảm bảo hoàn thành các công trình dịch vụ công trong tháng 6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng”, văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Đối với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77+820, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hữu Phú khẩn trương hoàn thành việc khai thác, thu hồi khoáng sản tại phần diện tích chồng lấn để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Với trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn Km35+500, địa phương được đề nghị tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, bàn giao diện tích giải phóng mặt bằng bổ sung, đồng thời sớm điều chỉnh giảm khoảng 1,8ha diện tích dự án mỏ sét đang chồng lấn với phạm vi trạm dừng nghỉ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã thống nhất cắt giảm phần diện tích chồng lấn này khỏi dự án khai thác khoáng sản để phục vụ triển khai trạm dừng nghỉ.