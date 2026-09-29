Cục Đường bộ yêu cầu bổ sung biển báo khoảng cách tại các điểm xử phạt

Rà soát các vị trí áp dụng xử phạt

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc triển khai các nhiệm vụ rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Có thể nói, việc lắp đặt biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã thất bại và đã được TP Hà Nội gỡ bỏ sau 1 ngày treo lên.

Theo đó, Cục Đường bộ giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

Cùng với đó, Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Một trong những nhiệm vụ được Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu triển khai là xác định cụ thể các vị trí, đoạn tuyến đường cao tốc đang áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các xe.

Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao tham mưu văn bản đề nghị Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp thông tin về các vị trí, đoạn tuyến đường cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn. Phạm vi rà soát bao gồm cả các tuyến đường cao tốc do địa phương quản lý.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, các cơ quan quản lý đường cao tốc sẽ rà soát và bổ sung biển báo quy định khoảng cách 0m, 50m, 100m, cùng với vạch kẻ đường để xác định khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông tại những vị trí có áp dụng xử phạt theo quy định.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giúp người tham gia giao thông nắm rõ quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Đơn vị này sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp quản lý đường cao tốc trên phạm vi cả nước tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường tại các đoạn, vị trí áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn.

Việc rà soát cũng được thực hiện đối với những vị trí cần thiết khác trên đường cao tốc nhằm bảo đảm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường phục vụ việc nhận biết và chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Đưa quy định khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe

Bên cạnh việc bổ sung biển báo và vạch kẻ đường, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường tuyên truyền và đưa nội dung về khoảng cách an toàn vào công tác đào tạo lái xe.

Phương tiện giao thông lưu thông trên cầu Nhật Tân.

Cụ thể, Phòng Quản lý vận tải được giao tham mưu văn bản đề nghị các sở xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc và đường bộ vào giáo trình, chương trình đào tạo lái xe chi tiết.

Các cơ sở đào tạo cũng được yêu cầu tổ chức hướng dẫn nội dung này trong quá trình đào tạo lái xe. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/9/2026. Cục Đường bộ giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu phối hợp, hướng dẫn sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền các quy định về khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Mục tiêu là nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, để người tham gia giao thông chủ động bảo đảm khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước trên cùng làn đường, phần đường.

Cùng với đó, các khu quản lý đường bộ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc tổ chức in, phát hành tờ rơi tuyên truyền quy định về khoảng cách an toàn khi xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Các tờ rơi sẽ được phát tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và những vị trí khác nếu cần thiết. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/10/2026. Ngoài các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nghiên cứu việc truyền tải quy định về khoảng cách an toàn trên các phương tiện thông tin điện tử.

Theo đó, các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ nghiên cứu hình thức bổ sung quy định liên quan đến khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo hiệu điện tử và các nền tảng khác để chỉ dẫn khoảng cách an toàn giữa các xe tham gia giao thông. Nhiệm vụ này được thực hiện trong quý IV/2026.

Việc đồng thời rà soát quy định, xác định các vị trí áp dụng xử phạt, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường, tăng cường tuyên truyền và đưa nội dung khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe nhằm góp phần giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách khi lưu thông, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.