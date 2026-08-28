Cục Hàng không yêu cầu tăng chuyến, kiểm soát giá vé dịp 2/9

Hãng bay tăng chuyến, sân bay tăng nhân lực

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chủ động xây dựng phương án khai thác, tăng chuyến, bổ sung nhân lực, phương tiện và thiết bị.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng phải theo dõi sát tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng chuyến trên những đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đi, đến Hà Nội trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ lễ.

Kế hoạch tăng chuyến phải được thông báo sớm cho các cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ để chủ động bố trí nguồn lực. Các hãng đồng thời phải công khai đầy đủ, kịp thời lịch khai thác và phương án tăng chuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng rà soát, tối ưu lịch bay và sớm trả lại các slot không có nhu cầu sử dụng trong dịp lễ, nhất là tại những cảng hàng không có mật độ khai thác cao như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Các hãng phải chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, khai thác tối đa năng lực đội tàu bay và nhân viên hàng không, song phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không. Cùng với đó, các hãng phải thực hiện đúng quy định về giá vận chuyển hàng không nội địa, kiểm soát hoạt động bán vé của đại lý, không để xảy ra tình trạng bán vé sai giá.

Tại khu vực làm thủ tục và kiosk check-in, các hãng phải bố trí nhân viên có thẩm quyền để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại và tăng cường hỗ trợ hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng tăng chuyến, bổ sung nguồn lực, kiểm soát giá vé và hạn chế tối đa chậm, hủy chuyến dịp Quốc khánh 2/9.

Trong trường hợp chuyến bay chậm kéo dài hoặc bị hủy, hãng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan.

Tăng năng lực phục vụ tại sân bay

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng phương án cụ thể nhằm tăng khả năng phục vụ hành khách trong dịp Quốc khánh.

Các cảng hàng không phải rà soát, bổ sung lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, khẩn nguy; kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và chuẩn bị phương án xử lý sự cố. Nhân lực ứng trực cũng được yêu cầu tăng cường, bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chất lượng phục vụ trong suốt thời gian cao điểm.

Đặc biệt, tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các đơn vị phải bố trí thêm nhân viên, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh quá trình làm thủ tục, hạn chế ùn tắc và giảm áp lực cho hành khách. Các cảng cũng phải tăng cường hệ thống biển báo, chỉ dẫn; kiểm soát chất lượng và giá các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ hành khách.

Để hạn chế ùn tắc giao thông quanh sân bay, các cảng được yêu cầu bố trí vị trí đỗ thuận lợi cho xe buýt, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xây dựng phương án trung chuyển khi xảy ra ùn tắc, đồng thời tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, bảo đảm các khu vực quanh sân bay được thông suốt.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra an ninh, an toàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm dây chuyền phục vụ hành khách và hàng hóa hoạt động liên tục.

Riêng tại Cảng HKQT Nội Bài, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm tra, tổ chức giao thông tại khu vực nhà ga. Các đơn vị vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ, đón, trả khách, không để phát sinh ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông.

Siết điều hành bay, bảo đảm quyền lợi hành khách

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn bay, triển khai các giải pháp giảm ùn tắc tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bố trí đủ nhân lực trực và theo dõi sát hoạt động bay.

Hạ tầng, hệ thống và thiết bị bảo đảm hoạt động bay cũng phải được rà soát, bảo đảm dịch vụ điều hành bay hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm đủ năng lực phục vụ, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và thiết bị để đáp ứng kế hoạch tăng chuyến của các hãng.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra an ninh, an toàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm dây chuyền phục vụ hành khách và hàng hóa hoạt động liên tục. Cục Hàng không đồng thời giao các Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn, kinh doanh dịch vụ và khai thác vận chuyển.

Các Cảng vụ phải yêu cầu hãng hàng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, các Cảng vụ hàng không phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng địa phương và lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, giảm ùn tắc giao thông quanh sân bay; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định.

Với việc đồng thời triển khai các giải pháp tăng chuyến, bổ sung nguồn lực, kiểm soát giá vé, điều tiết giao thông và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, ngành hàng không hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, thông suốt và thuận tiện cho người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.